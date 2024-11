TRANSFERT. TOP 14. Tawera Kerr-Barlow (La Rochelle) va troquer l'air marin pour celui de Paris

La Rochelle perd un cadre : Tawera Kerr-Barlow, pièce maîtresse des Jaune et Noir, rejoindra le Stade Français. Un transfert qui relance les ambitions parisiennes et marque la fin d'une ère.

Après huit saisons sous les couleurs du Stade Rochelais, Tawera Kerr-Barlow s’apprête à relever un nouveau défi. Selon L'Équipe et Rugbyrama, le demi de mêlée néo-zélandais a donné son accord pour rejoindre le Stade Français à partir de la saison prochaine.

Ce départ s'inscrit dans une période de changements majeurs pour le club maritime, déjà marqué par les annonces des départs de Teddy Thomas et George-Henri Colombe.

Un cadre des Maritimes vers Paris

Arrivé à La Rochelle en 2017, Kerr-Barlow, champion du monde avec les All Blacks en 2015, s’est imposé comme un pilier du jeu rochelais. Sa vision, sa justesse technique et son expérience internationale ont été déterminantes dans les deux sacres européens du club en 2022 et 2023, ainsi que lors des campagnes de Top 14.

Avec un contrat de deux ans au Stade Français, le demi de mêlée de 34 ans apportera son savoir-faire à une équipe parisienne en quête de constance au sommet du rugby hexagonal. Pour La Rochelle, cette perte s’ajoute à celles déjà actées de Teddy Thomas, qui partira pour le Stade Toulousain, et de George-Henri Colombe, attendu également dans la Ville rose.

Si les Jaune et Noir ont su se renforcer ces dernières saisons, l’effectif se retrouve face à une nouvelle phase de reconstruction. La question du successeur de Kerr-Barlow ne posera pas puisque le demi de mêlée du Racing 92 et du XV de France Nolann Le Garrec va débarquer.

Un Stade Français ambitieux

Pour le Stade Français, l’arrivée d’un joueur de la trempe de Kerr-Barlow confirme l’ambition parisienne de jouer les premiers rôles. Sous l’égide de Paul Gustard et Labit, les Stadistes cherchent à renforcer le groupe avec un effectif mêlant jeunes prometteurs et joueurs d’expérience.

Kerr-Barlow, fort de ses sélections avec les All Blacks, pourrait être le catalyseur idéal pour franchir un cap. Le départ de Tawera Kerr-Barlow marque la fin d’une ère à La Rochelle, mais aussi le début d’une nouvelle aventure. Reste à voir comment les deux clubs géreront ce transfert dans les mois à venir.