TOP 14. VIDÉO. Réalisme et vista, comment La Rochelle a écarté Toulon de la course au Brennus ?

En 80 minutes, le Stade Rochelais a livré une leçon d’opportunisme et de réalisme à Mayol, face à un RC Toulon trop peu décisif.

C’était un retour attendu à Mayol. Ce samedi 15 juin, le RC Toulon n’a pas connu la fête espérée face au Stade Rochelais, en barrage de Top 14. Sur les terres d’une autre mer, Antoine Hastoy et ses coéquipiers ont obtenu leur billet pour les demi-finales (29-34) et y affronteront le Stade Toulousain.

RUGBY. TOP 14. Toulon reste à quai, le Stade Rochelais fonce avec maitrise vers les demi-finales

La Rochelle sait gagner

Pour leurs premières phases finales depuis 2018, les Toulonnais ont dominé presque tous les aspects de la rencontre. Au coup de sifflet final, ils comptent largement plus de possession (62%), d’occupation (65%), de mètres parcourus avec le ballon (468 contre 205) et de munitions en touche, que ce soit en valeur absolue (25 contre 10) ou en réussite dans l’alignement (88% contre 40%).

Mais voilà, comme le dit l’expression : “Dominer n’est pas gagner.” Ce samedi soir, les Varois en ont eu conscience et une frustration certaine a émergé. Après la rencontre, Baptiste Serin s’est exprimé face à la presse. Selon Rugbyrama, le demi de mêlée international sort de cette rencontre avec la mâchoire serrée :

Nous avons couru derrière le score toute la partie. C’était difficile, car nous n’avons pas réussi à mettre la main sur ce match. Il y a des erreurs, ce 50-22 anodin qui amène un essai, ce poteau qui amène aussi un essai… Nous sommes très déçus et frustrés.”

RUGBY. ''Je n'ai jamais vu pareil athlète'', un Anglais fait l'éloge d'un Tricolore (ce n'est ni Dupont, ni Penaud)

En effet, pour le second essai rochelais (30ᵉ), Antoine Hastoy trouve un 50-22 après une course folle, petit côté. Ensuite, Jack Nowell joue rapidement la touche et Oscar Jégou fixe les défenseurs, pour servir son demi d’ouverture qui envoie Dillyn Leyds en Terre promise.

LA CONTRE-ATTAQUE ROCHELAISE 💥



Avec cet essai de Dillyn Leyds le @staderochelais reprend l'avantage à la demi-heure de jeu 🔥

#RCTSR pic.twitter.com/pFnRQbm6D9 — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) June 15, 2024

Sur la dernière réalisation rochelaise, les Toulonnais se sont encore laissés surprendre. Ici, le ballon touche le poteau (45ᵉ) après une tentative de pénalité d’Antoine Hastoy. À la retombée, les Toulonnais sont approximatifs et le redoutable Oscar Jégou en profite. Ces deux actions permettent aux visiteurs d’avoir presque 20 points d’avance, obligeant les Varois à marquer au moins 3 essais, dont deux transformés, pour revenir au score.

RUGBY. TOP 14. Cette première totalement inconcevable pour un joueur du calibre de Baptiste Serin

Des parties

Ainsi, là où les Toulonnais ont pêché, c’est dans le réalisme. Avec 4 essais en 45 minutes de jeu, La Rochelle a surtout joué les bons coups. Preuve en est, parmi les quelques statistiques où les Maritimes se retrouvent devant, on retrouve les franchissements (7 contre 5) et les turnovers concédés (13 pour La Rochelle et 17 pour le RCT).

À l’inverse, les locaux n’ont pas su profiter de leur supériorité numérique, due à deux cartons jaunes successifs, que trop tardivement dans la rencontre. Pour cause, Toulon a aussi eu énormément de difficultés sur deux points clé du match : le jeu au sol et la capacité à jouer au large. Après la rencontre, le manager rouge et noir développe ses points en conférence de presse, selon des propos rapportés par L’Équipe.

Ce qui nous a manqué essentiellement, c'est notre point fort habituel, le jeu au sol. On a été complètement dominés. Je ne sais pas combien de ballons on a perdu au sol. Il n'y a pas eu de match par rapport à ça.[...] On a perdu le fil sur la stratégie. On n'arrivait pas à écarter cette défense qui nous a posé beaucoup de problèmes. Ils ont gratté des ballons, on fait des contre-rucks, ils ont été à la limite, mais très efficaces.”

Top 14. ''J’ai énormément de respect pour Toulouse, mais…'', O'Gara (La Rochelle) lance les hostilités !