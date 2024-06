RUGBY. TOP 14. Cette première totalement inconcevable pour un joueur du calibre de Baptiste Serin

Baptiste Serin, le maestro du RCT, va enfin goûter aux phases finales de Top 14 face au Stade Rochelais. Une grande première pour ce talentueux demi de mêlée.

Toulon et le Stade Rochelais s'affrontent ce samedi soir pour une place en demie. Les Varois partent avec l'avantage d'évoluer à domicile. Ils n'ont également jamais perdu à ce stade de la compétition. Victorieux en 2012 ainsi qu'en 2017, ils avaient néanmoins concédé le nul en 2018 et été éliminés au nombre d'essais marqués.

RUGBY. TOP 14. Recevoir en barrages, la garantie de voir les demies ?Le RCT possède donc l'expérience de ces matchs couperets. Mais ce n'est pas le cas de tous ses représentants. C’est une nouvelle qui pourrait surprendre bien des passionnés de rugby : Baptiste Serin, figure emblématique du RCT et international français, n’a jamais joué de phases finales de Top 14. En effet, il avait déjà quitté l'UBB lors de la qualification historique du club girondin en demie. Une anomalie sur le point de prendre fin, note Var-Matin.

Depuis son arrivée à Toulon en 2019, Serin a rapidement montré l’étendue de son talent, devenant un élément clé de l’équipe. Pourtant, malgré ses performances impressionnantes, le demi de mêlée n’avait jamais eu l’occasion de goûter aux phases finales du championnat français. Une situation d’autant plus surprenante pour un joueur de son envergure. Il faut également rappeler que la formation varoise n'avait pas accédé à ce stade de la compétition depuis 2018.

La récompense d'un travail acharné

Cette saison, le RCT a réussi à se hisser dans le haut du tableau, offrant enfin à Serin l’opportunité de participer aux phases finales. "Il ne faut pas se contenter d'être là", avertit-il via Eurosport, bien conscient de l’enjeu et déterminé à aller jusqu’au bout. Son objectif est clair : soulever le Bouclier de Brennus avec Toulon.

RUGBY. ''Je n'ai jamais vu pareil athlète'', un Anglais fait l'éloge d'un Tricolore (ce n'est ni Dupont, ni Penaud)Même au sein de son équipe, certains de ses coéquipiers ont été surpris d’apprendre cette statistique. David Ribbans, récemment arrivé à Toulon, a été stupéfait en découvrant que Serin n’avait jamais disputé de phases finales de Top 14. Une révélation qui a renforcé encore davantage la détermination collective de l’équipe.

Je connaissais le joueur avant de venir. Je l’avais vu jouer pour la France. Je connaissais un peu son parcours, entre Bordeaux et Toulon. Et j’ai découvert qu’il était le régulateur, le battement de cœur de l’équipe.

Le chemin vers les phases finales n’a pas été de tout repos pour le RCT. Entre les blessures, les défaites inattendues et une concurrence féroce, chaque match a été un combat. Mais cette année, Toulon a su montrer une montée en puissance impressionnante, propulsée par un Serin en grande forme.

Serin et Ollivon motivés comme jamais

Le demi de mêlée n’a jamais caché son ambition de marquer l’histoire du RCT. "J’attends de soulever le Bouclier", confie-t-il via RMC, plus motivé que jamais à écrire une nouvelle page glorieuse pour le club varois. Sa première participation aux phases finales est perçue comme une récompense méritée après des années de dévouement et de travail acharné.

Sur le terrain, le jeu tourne autour de lui. Il est très créatif, et voit des choses que personne ne voit sur un terrain. Il peut gagner des matches à lui tout seul. Baptiste est très respecté.

Notez qu'il ne sera pas le seul dans ce cas puisqu'un certain Charles Ollivon, Toulonnais depuis 2015, va aussi vivre ses premières phases finales. Actu.fr de rappeler qu'il était blessé lors des dernières participations du RCT. La présence de ces deux éléments en phases finales a un impact significatif sur l’équipe. Leur expérience et leur leadership sont des atouts majeurs pour Toulon dans cette course au titre. Leurs coéquipiers, galvanisés par leur détermination, sont prêts à tout donner pour aller chercher la victoire.

