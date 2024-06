RUGBY. TOP 14. Recevoir en barrages, la garantie de voir les demies ?

Les phases finales commencent avec Toulon recevant le Stade Rochelais et l'UBB accueillant le Racing 92. L'incertitude plane sur ces barrages, malgré l'avantage du terrain pour les locaux.

Les phases finales du Top 14 commencent ce week-end avec les barrages. Toulon recevra le Stade Rochelais samedi soir à Mayol. Tandis que l'UBB accueillera le Racing 92 dimanche en prime time. Si les Varois et les Bordelais ont terminé devant leurs adversaires respectifs. Et ont donc l'avantage de recevoir. L'incertitude plane sur ces deux rencontres.

Sur le papier, jouer à domicile représente un énorme avantage. Du moins lors de la phase régulière. On sait que les équipes en déplacement n'alignent généralement pas leur meilleure composition à l'extérieur. Le contexte de ces matchs couperets ne permet pas autant de libertés. Et chaque camp sera à son maximum avec l'objectif de l'emporter.

Vos matchs de Rugby Toulon/La Rochelle et UBB/Racing 92 à quelle heure et sur quelle chaîne ?Dans ce contexte, l'avantage de jouer à la maison n'est plus aussi déterminant. Et rien ne garantit que le RCT et Bordeaux-Bègles rejoindront le Stade Toulousain et Paris en demie. Par le passé, de nombreuses formations en visite ont ainsi déjoué les pronostics. La première, c'est Montpellier en 2011 avec un succès 18 à 17 sur la pelouse de Castres. Les Cistes se hisseront d'ailleurs en finale face à Toulouse.

Trois ans plus tard, les Tarnais avaient aussi créé la surprise à l'extérieur en dominant Clermont au Michelin, 22 à 16. Le même week-end, les Franciliens du Racing 92 surprenaient les Toulousains (21-16). Les Castrais avaient ensuite poursuivi leur chemin dans ces phases finales avant de tomber face au RCT pour le titre, vainqueur des Racingmen.

TOP 14. Toulon ou La Rochelle, quel serait le meilleur adversaire pour Toulouse en demie ?Ces derniers avaient remis le couvert en barrage en 2017. Cette fois-ci sur le pré de Montpellier avec un succès 22 à 13. Mais ils n'avaient pas passé le cap des demies. Idem pour le LOU l'année suivante. Aux termes d'un match fou à Mayol, ils avaient sorti les Toulonnais de la course aux titres avec une victoire après-prolongation qui a marqué les esprits.

Ce week-end-là, le CO s'offrait le grand rival du Stade Toulousain (23-11) et se dirigeait ensuite vers le titre aux dépens du MHR. Si passer par les barrages ne ferment pas l'accès au Brennus. Cela rajoute cependant un match de plus à jouer. Et il est parfois difficile d'enchaîner la semaine suivante en demie face à une équipe reposée. En 2019, les Rochelais avaient ainsi battu le Racing (13-19) avant de tomber face à Toulouse.

TOP 14. Alldritt, Danny, Hastoy... la compo probable de La Rochelle pour terrasser Toulon en barrage !Trois ans plus tard, en demi-finale, les Rochelais feront, eux aussi, tomber des Bordelais vainqueurs de Lyon à Gerland pour décrocher leur place en finale. Mais ils tomberont les armes à la main contre le Stade Toulousain. Lequel avait facilement pris la mesure d'un Racing 92 passé par un barrage remporté sur la pelouse de Jean-Bouin.

En somme, s'il est possible de l'emporter à l'extérieur en barrage, on remarque qu'il est ensuite plus compliqué de sortir les clubs qui ont directement validé leur billet pour les demies. Bien évidemment, ce n'est pas une vérité générale. Et on peut compter sur les clubs qualifiés pour donner du fil à retordre aux Toulousains comme aux Parisiens.