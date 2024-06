TOP 14. Alldritt, Danny, Hastoy... la combo probable de La Rochelle pour terrasser Toulon en barrage !

L'heure des phases finales du Top 14 a enfin sonné, et pour les barrages, nous avons d'alléchantes affiches. Toulon va recevoir La Rochelle, qui compte bien rejoindre Toulouse !

La Rochelle en mission

Cette saison, La Rochelle n'a pas vraiment joué les premiers plans cette saison, comme les précédentes années. Plus discrets en championnats, les hommes de Ronan O'Gara ont fini à la cinquième place, juste derrière le RCT.

D'ailleurs, les Maritimes retrouveront ces mêmes toulonnais dès ce samedi, pour déterminer quelle équipe ira défier le Stade Toulousain en demi-finale du Top 14.

Évidemment, La Rochelle n'est pas totalement favori, étant donné que la rencontre se déroulera à Mayol. Toutefois, l'expérience du groupe rochelais pourrait faire la différence, tout comme la qualité de l'effectif.

Pour cette rencontre de la plus haute importance, La Rochelle devrait sortir une composition des grands soirs, avec une première ligne d'exception. Ainsi, nous attendons Reda Wardi, Tolu Latu et Uini Atonio en grande forme.

Un cran derrière, difficile de se passer d'Ultan Dillane, mais surtout de l'immense Will SKelton, qui fera peser tout son poids en mêlée fermée, mais pas que. En troisième ligne, le staff rochelais devrait faire dans la continuité de la saison avec Judicaël Cancoriet et Levani Botia titulaires sur les flans, et le capitaine Grégory Alldritt en numéro 8.

Pour la charnière, nous n'attendons pas de surprise particulière avec le tandem Kerr-Barlow/Hastoy, tout comme la paire de centres Danty/Seuteni qui devrait être associée une fois de plus.

Aux ailes, le casse-tête devait valoir le détour, mais O'Gara devrait faire confiance à Jack Nowell d'un côté et Dillyn Leyds de l'autre. Enfin, Brice Dulin devrait enchaîner une troisième titularisation de suite.

Sur le banc, de l'expérience sera mêlée avec une pointe de jeunesse. Lespiaucq, Penverne et Colombe sont attendus en première ligne, Lavault et Tanga pour compléter cette touche en 5/3. Derrière, Berjon, West et Favre devraient aussi être de la partie.