RUGBY. ''Je n'ai jamais vu pareil athlète'', un Anglais fait l'éloge d'un Tricolore (ce n'est ni Dupont, ni Penaud)

Le plus fort ? C’est Sekou ! En tout cas, c’est ce qu’affirme son coéquipier, Joe Marchant, dans le dernier épisode du podcast “Le French Rugby”, paru le 12 juin. L’Anglais a manifesté son admiration pour le troisième ligne parisien.

We’re joined by Stade Francais’ England international centre Joe Marchant to discuss the timing of his move from Harlequins, adjusting to life in France, his England past and hopefully future, what Steve Borthwick said to him after the World Cup, the Top 14 play-offs… pic.twitter.com/9NcyLazYct