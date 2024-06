Top 14. ''J’ai énormément de respect pour Toulouse, mais…'', O'Gara (La Rochelle) lance les hostilités !

Victorieux d’un RC Toulon de retour en phases finales, le Stade Rochelais retrouvera le Stade Toulousain en demi-finale de Top 14, vendredi prochain.

C’est une histoire qui s’écrit à travers de multiples péripéties. Vendredi 21 juin, un nouveau chapitre s’écrira entre le Stade Toulousain et le Stade Rochelais. Pour cause, les Maritimes se sont imposés hier face au RC Toulon (29-34), à Mayol.

Au Matmut Atlantique de Bordeaux, l’affrontement entre les deux meilleures formations françaises (et européennes) de ce début de décennie fait rage. En sortie du match contre les Toulonnais, Ronan O’Gara a rapidement mis une pièce à ses futurs adversaires, selon des propos rapportés par Rugbyrama.

J’ai énormément de respect pour le Stade toulousain, mais la saison dernière, nous avons été meilleurs qu’eux en finale pendant 78 minutes… Mais ça, c’est le rugby. Nous avons été dans le dur cette saison, mais nous avons toujours été soudés. Le rugby ce n’est pas simple. Nous avons un super passé, mais ce qui m’intéresse, c'est l’avenir.”

Un historique Toulouse vs la Rochelle animé

Face à la presse, il avait pourtant commencé en précisant : “Pour le moment, Toulouse ne m’intéresse pas”. Cependant, après seulement quelques secondes, l’Irlandais ne s’est pas empêché de revenir sur ses rivaux.

Pour rappel, Toulouse et La Rochelle se sont déjà rencontrés au stade des demi-finales de Top 14. C’était au printemps 2019 et les jaune et noir s’étaient inclinés sur le score de 20 à 6, laissant les hommes d’Ugo Mola filer vers une saison de tous les records.

Depuis, les deux formations se sont rencontrées à deux reprises en finale de Top 14 et une fois en conclusion de la Champions Cup. Lors de tous ces affrontements, les Hauts-Garonnais sont ressortis victorieux. Reste à voir si les hommes de l’Atlantique sont prêts à renverser la table.

O’Gara titille Toulon

Avant cela, il ne s’est pas non plus caché en évoquant le scénario du barrage. Selon lui, “gagner à Toulon, ça peut être un exploit, mais pour (La Rochelle) c’est normal” car les Maritimes ont “changé de statut”.

Pour rappel, sa formation avait été proche de la victoire à Mayol, durant la saison régulière, avec une équipe fortement remaniée (25-23). De plus, Ronan O’Gara et ses hommes avaient d’ores et déjà gagné dans le Var la saison passée, avec une victoire 8 à 23.

