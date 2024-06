RUGBY. Le meilleur passeur du Top 14 est Toulousain (et ce n'est pas Antoine Dupont) !

Comme pour la Pro D2, nous allons mettre en lumières les joueurs les plus décisifs du Top 14 cette saison. Côté passeur, une petite surprise vous attend !

Paul Graou devance Dupont !

Copains à Auch, puis en concurrence au Stade Toulousain, les deux amis Paul Graou et Antoine Dupont partagent le même maillot depuis deux saisons dans la ville rose. Si l'un est le meilleur joueur du monde, l'autre est certainement la meilleure doublure du Top 14 !

Cette année, Dupont a été sur tous les fronts, avec le XV de France pour la Coupe du monde, avec Toulouse en Top 14 et Champions Cup, mais aussi avec l'équipe de France à sept, qu'il rejoindra aussi cet été pour les Jeux Olympiques.

Pour faire la maille, Toulouse a pu compter sur les excellents matchs de Graou, qui a su porter son équipe lorsqu'il avait le numéro 9 dans le dos. Au total, cette saison, ce dernier à 26 matchs avec Toulouse, dont 19 comme titulaire. Il compte d'ailleurs 1 486 minutes de jouées avec son club.

En comparaison, Antoine Dupont a participé à 20 matchs avec le Stade Toulousain, dont 15 comme titulaire avec 1 344 minutes au compteur. Aussi fou que cela puisse paraître, Toulouse a donc plus joué avec Graou. Néanmoins, le capitaine des Bleus a été titulaire lors des phases finales de Champions Cup, ne laissant que 22 minutes à Graou face à Exeter en quart de finale.

Qu'importe pour l'ancien demi de mêlée d'Agen, qui est rentré dans l'histoire du Top 14 cette saison. Ce dernier possède deux records à son actif, en étant le meilleur passeur du championnat, avec 1 223 passes réalisées et réussies. Il est aussi le passeur le plus décisif du Top 14, car il a envoyé 13 fois ses coéquipiers à l'essai. Il a également marqué sept fois cette année, ce qui n'est pas négligeable.

Les meilleurs joueurs sur les statistiques pour la saison régulière de Top 14 :



Meilleur réalisateur : Joe Simmonds (246 pts)

Meilleur marqueur : Baptiste Couilloud (17 essais)



Plus de défenseurs battus : George Moala (84)

Plus de courses : Tom Staniforth (324)

Plus de mètres… pic.twitter.com/mWGzjNQ31o June 12, 2024

Les autres statistiques

Sans surprise, le meilleur réalisateur de cette saison 2023/2024 de Top 14 est Joe Simmonds, l'horloger de Pau qui a enquillé 246 points, soit 19 de plus que Camille Lopez. Le Bayonnais a pourtant le record de coups de pied effectués cette saison avec un total de 267.

Cette année, le meilleur marqueur ne jouera pas les phases finales, et il s'agit du Lyonnais Baptiste Couilloud, avec ses 17 réalisations. Damian Penaud, qui en compte 14, pourrait dépasser ce dernier si l'UBB bat le Racing 92 ce week-end !

Au niveau des défenseurs battus, sans surprise non plus, le char d'assaut de Clermont, George Moala, a passé 84 défenseurs. Théo Attissogbé est le deuxième en la matière avec 82 unités, mais aussi celui qui a gagné le plus de mètres avec la balle : 1 687 !

Enfin, Tom Staniforth apparaît à deux reprises à la tête de classement individuel, en étant tout d'abord meilleur plaqueur du championnat, avec 322 plaquages réussis. En 25 matchs, ce dernier obtient une moyenne de 12,9 plaquages. Il est aussi le joueur ayant réalisé le plus de courses avec le ballon, 324 ! Pour les grattages Kevin Lebreton domine les débats avec 25 ballons récupérés.

