RUGBY. TOP 14. Blessure de dernière minute à La Rochelle : un avant forfait pour le reste de la saison

À quelques jours du choc tant attendu face à Toulon, le Stade Rochelais doit faire face à une nouvelle des plus préoccupantes : Louis Penverne, jeune pilier gauche prometteur, est forfait pour le reste de la saison.

Blessé lors du match contre le Racing 92, Penverne ne pourra pas participer à la phase finale du Top 14, comme l'a confirmé Sébastien Boboul, responsable de l'attaque des Maritimes, ce jeudi viaL'Equipe.

Touché en fin de match, Penverne souffre d'une entorse à la cheville, mettant fin prématurément à une saison qui avait pourtant bien commencé pour ce talentueux joueur. Cette absence arrive au mauvais moment pour La Rochelle, qui comptait sur la montée en puissance de Penverne aux côtés du Tricolore Wardi pour cette fin de saison sous tension.

Sa blessure laisse un vide que l'équipe devra combler rapidement avant le barrage de samedi soir à Toulon. Thierry Paiva pourrait être amené à le remplacer pour le barrage à Mayol. L'ancien joueur de Bordeaux n'a joué que huit matchs cette saison en raison d'une blessure au genou. Il est cependant revenu à la compétition récemment et postule à l'instar d'Alexandre Kaddouri.

Mais ce n'est pas le seul nuage noir à l'horizon pour les Rochelais. Pierre Bourgarit, talonneur international, reste incertain pour la fin de saison. Absent des terrains depuis janvier à cause d'une blessure à l'épaule gauche, Bourgarit n'est pas encore à 100%, particulièrement sur les lancers en touche. "Il a encore une gêne," a précisé Boboul, soulignant l'importance de disposer de joueurs en pleine forme à ce stade de la compétition.

L'absence possible de Bourgarit pour le match de samedi (21h05) ajoute à l'inquiétude. Son leadership et son énergie sur le terrain sont des atouts précieux pour le Stade Rochelais. "Il s'entraîne, chaque semaine est différente. S'il ne joue pas ce week-end, peut-être le fera-t-il le suivant. Mais il est là, prêt à intervenir en cas de besoin," a ajouté Boboul.

La Rochelle doit donc compter sur ses autres forces vives pour affronter Toulon. La détermination et l'esprit d'équipe seront cruciaux pour surmonter ces défis. Les Maritimes ont prouvé leur résilience tout au long de la saison après d'un début d'exercice compliqué. Et ce nouvel obstacle pourrait bien être une motivation supplémentaire pour aller chercher la victoire et se hisser en demie face à Toulouse.

