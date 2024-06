RUGBY. TOP 14. Stade Rochelais. Un retour qui se fait attendre pour Pierre Bourgarit : ''le moral n’est pas au mieux''

Éloigné des terrains par une blessure à l'épaule, Pierre Bourgarit vit une période difficile. Le talonneur du Stade Rochelais, privé de jeu depuis quatre mois, voit son retour espéré sans cesse repoussé.

Ce samedi, le Stade Rochelais joue une partie de sa saison face au Racing 92. Les Maritimes ne sont pas assurés à 100 % de jouer les phases finales. La qualification passera par un succès face aux Racingmen. Après quoi, le chemin vers une éventuelle finale sera encore long et semi d'embuches. Il faudra jouer un barrage, sans doute à l'extérieur, puis une demie qui s'annonce relevée.

Les vainqueurs de la Champions Cup 2022 et 2023 auront besoin de toutes les forces vives pour retrouver Marseille dans quelques semaines. Pour l'heure, ils sont encore privés d'un élément très important au sein du groupe : Pierre Bourgarit. Alors que ses coéquipiers tentent de se qualifier, le talonneur international vit une période difficile.

Éloigné des terrains depuis quatre mois et demi, il est confronté à une douleur persistante à l'épaule qui retarde sans cesse son retour. Malgré son optimisme initial, la situation devient de plus en plus complexe. Lors d'une récente interview au Midi Olympique, Pierre Bourgarit a confié que "le moral n'est pas au mieux, j'essaye de garder ma bonne humeur. Ce n'est pas facile."

La douleur, qui se réveille dès qu’il effectue un mouvement rapide, empêche toute reprise sérieuse. Les examens sont pourtant rassurants, sans inflammation visible, mais les infiltrations restent inefficaces. Cette incertitude pèse lourdement sur le joueur. Et la frustration s'accumule.

Habitué à être sur le devant de la scène avec des titres et des sélections, Bourgarit se retrouve contraint à suivre un programme de musculation et de cardio, loin de la passion du jeu. Il exprime clairement son désarroi : "Ce que j’aime, c’est jouer, m’éclater. J’essaye de rester le plus possible au contact du groupe mais quand tu es blessé, tu n’as pas la même légitimité."

Alors que son retour était espéré face au Racing 92 ce samedi, il a de nouveau été reporté. Malgré tout, Bourgarit ne perd pas espoir : "J'espère encore revenir avant la fin." Cependant, il est conscient que la saison avance rapidement et que ses coéquipiers se battent durement pour la qualification. Son retour sur le pré dépendra du choix du staff et de sa propre capacité à se remettre en forme rapidement. Il pourrait en effet manquer de rythme pour jouer un match couperet.

Les enchaînements de matchs et les saisons intenses semblent avoir laissé des traces. Bourgarit admet une certaine fatigue corporelle et mentale, sans pour autant accuser directement le calendrier chargé. Il reconnaît aussi une part de malchance dans cette situation, typique dans la carrière de tout rugbyman. Malgré la déception, Bourgarit garde en tête ses objectifs : revenir au meilleur de sa forme pour la fin de saison et les futures échéances avec le Stade Rochelais mais aussi le XV de France. Il pourrait en effet partir en Amérique du Sud avec les Bleus. Un joli lot de consolation pour celui qui aura manqué une bonne partie de la saison.

