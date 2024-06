RUGBY. Quel sera le visage du XV de France en Argentine : Galthié lâche les premiers noms

Fabien Galthié a déjà des noms en tête pour la tournée estivale en Argentine. Privé de ses cadres, il a sélectionné de jeunes talents pour affronter les Pumas et l'Uruguay.

À quelques semaines de la fin du Top 14, le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié a déjà une idée précise des joueurs qui participeront à la tournée estivale du XV de France en Argentine. Privés de leurs cadres et des finalistes du Top 14, les Tricolores disputeront deux tests-matchs contre les Pumas les 6 et 13 juillet, à Mendoza et Buenos Aires, ainsi qu’une rencontre amicale contre l’Uruguay à Montevideo, le 10 juillet.

Galthié prévoit de faire une première sélection après les barrages du 15 et 16 juin, composée d’environ 23 joueurs. Le tout, dans l'optique de "bien travailler avec les moins de 20 ans avec également un entraînement contre la Roumanie" programmé le 22 juin à Marcoussi. La liste sera ensuite complétée par les perdants des demi-finales du Top 14, portant le total à 42 joueurs.

RUGBY. 40 000km en plein Tournoi des 6 Nations U20 : ainsi va la vie de Patrick TuifuaCette préparation intense précèdera une semaine avec trois matchs avant le départ prévu le 26 juin. Le sélectionneur entend profiter de cette tournée pour faire émerger de nouveaux talents, comme ce fut le cas lors des précédentes tournées en Australie et au Japon. "Il y a tout à gagner" pour les joueurs potentiellement partants, explique le technicien via L'Equipe.

Des joueurs comme Jonathan Danty, Gabin Villière et Cameron Woki ont marqué des points lors de ces tournées, rappelle Galthié. La priorité sera donc de maintenir les joueurs physiquement affûtés pour apporter de l’énergie à l’équipe de France. Sans les finalistes et les cadres habituels du XV de France, on peut parler d'équipe développement.

XV DE FRANCE. ''Sélectionner ces jeunes joueurs sans attendre'' : le désir fort du staff des Bleus pour l’ArgentinePlusieurs nouveaux visages feront leur apparition cet été. Lenni Nouchi (20 ans, Montpellier), Théo Attissogbe et Émilien Gailleton (19 et 20 ans, Pau) sont déjà pressentis pour rejoindre le groupe. Antoine Frisch (Munster et furtur joueur du RCT) est également partant, mais devra d’abord passer par les phases finales de l’URC.

Léo Berdeu (25 ans, Lyon), de retour après une blessure aux croisés, et Posolo Tuilagi (19 ans, Perpignan) seront aussi de la partie. Et ce, au dépens de l'équipe de France des moins de 20 ans qui défendra son titre mondial en Afrique du Sud. "Cet été, la priorité sera donnée à la tournée plutôt qu’à la Coupe du monde."

TOP 14. Il a du Teddy Thomas en lui : à la découverte de Théo Attissogbe, le surdoué des PyrénéesGalthié souligne par ailleurs l'importance de voir de près des joueurs comme Patrick Tuifua, qui pourrait choisir entre la France et la Nouvelle-Zélande pour sa carrière internationale. International U20, le troisième ligne a déjà représenté la France lors du 6 Nations. "S’il vient avec nous en tournée, ça veut dire qu’il sera capturé. On ne fera pas ça pour ça. Il a le droit de choisir ce qu’il veut faire."

Certains joueurs « Premium » ne feront pas le voyage. Reda Wardi (La Rochelle), Romain Ntamack (Toulouse) et Matthieu Jalibert (UBB) ont cependant été évoqués par Galthié. Mais ils ont besoin de repos après une saison intense. Notez que les Bordelais Yoram Moefana et Louis Bielle-Biarrey, par leur âge et leur nombre de matchs avec l’équipe de France, pourraient être sélectionnés.

Cette tournée estivale en Argentine est une opportunité en or pour les nouveaux talents de se démarquer et de prouver leur valeur. Avec une préparation rigoureuse et une sélection ambitieuse, Fabien Galthié et son staff comptent bien en faire un tremplin pour le futur du XV de France.