CHAMPIONS CUP. Louis Penverne, le titan français de 21 ans que La Rochelle n’attendait pas si tôt

À cause des blessures, le jeune Louis Penverne a été propulsé sous les projecteurs à une vitesse folle, mais avec beaucoup de réussite.

Alors que La Rochelle était malmenée en Afrique du Sud, le jeune Louis Penverne est venu sonner la révolte avec un essai à la 50ᵉ minute, ce samedi au Cap. Finalement, lui et ses coéquipiers ont réussi à s’imposer sur le fil (21-22) face à Manie Libbok et ses coéquipiers. Après une heure convaincante face aux Stormers, le jeune espoir en première ligne prend de plus en plus d’épaisseur.

#InvestecChampionsCup 🏉 | 𝗘𝘀𝘀𝗮𝗶 𝗱𝗲 𝗟𝗼𝘂𝗶𝘀 𝗣𝗲𝗻𝘃𝗲𝗿𝗻𝗲 !



L'arbitre confirme que le Rochelais a bien aplati derrière la ligne d'en-but (16-7). Les Maritimes se relancent 🔥



La Rochelle sait bonifier ses piliers. Après Atonio, Wardi et Colombes, voici un nouveau pilier qui semble prendre une tout autre dimension une fois aperçu sous la tunique maritime. Cependant, dans le cas de Louis Penverne, l’éclosion paraît se faire beaucoup plus tôt que la moyenne.

Louis Penverne, déjà chez les grands

À seulement 21 ans, le champion du monde U20 a pris de plus en plus de poids dans le pack rochelais. Dans un premier temps, Ronan O’Gara lui a donné sa chance sur la Rade, fin janvier. À Toulon, l’espoir a impressionné par son tonus, son profil moderne de pilier très athlétique et une excellence remarquable en défense.

En février, le talentueux Breton avait déjà montré un flegme digne des habitués du monde professionnel, après plusieurs apparitions réussies. Pour Sud-Ouest, il avait expliqué sa vision de ses premiers pas chez les grands et ses ambitions : “J’aime défendre et attaquer, jouer au rugby. Si je suis mobile ? Si les stats le disent, ok. Mais mon rôle, c’est pilier et ça commence par la défense.”

En parallèle, les blessures respectives de Thierry Païva, en novembre, et de Reda Wardi, en février, lui ont offert un boulevard sur le côté gauche de la mêlée. Si le polyvalent Joël Sclavi peut également y postuler, l’Argentin n’a pas eu cette nécessité. Toujours pour Sud-Ouest, son coéquipier Judicaël Cancoriet avait rappelé il y a quelques semaines l’impressionnante montée en puissance de son coéquipier :

Je vais me répéter, mais il continue de m’impressionner chaque week-end. Pour moi, ce n’est plus trop un jeune, il a des standards de très haut niveau, il continue de prouver. Il faut juste qu’il continue d’être comme il est, à prendre du plaisir à s’entraîner, jouer et apprendre.”

En effet, le jeune avant originaire du Morbihan a rapidement prouvé qu’il était déjà prêt à enchaîner les rencontres de Top 14. À un âge où les piliers restent souvent simples partenaires d’entraînement et options lors des doublons, Louis Penverne saute les classes.

Depuis la fin du mois de décembre, il compte pas moins de 10 feuilles de matchs avec les Maritimes. Par ailleurs, sur la dernière dizaine de rencontres du Stade Rochelais, le gaucher a été titularisé à huit reprises et sa titularisation coïncide avec le retour en force des Maritimes cette saison.

