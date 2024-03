TRANSFERT. Déjà injouable, le Leinster prêt à accueillir un pilier qui squatte à 300kg pour caler sa mêlée ?

Le Leinster aurait formulé une belle offre au Tongan Thor Taniela Tupou pour la saison prochaine. Ce dernier est encore sous contrat, mais l'équation est plus complexe que ça.

Le Leinster remportera-t-il la Champions Cup cette année ? Pour l’heure, on n’en sait rien, mais comme toujours, la province des Boys in Blue est l’un des grands favoris. D’autant que l’Irlande vient de remporter un nouveau 6 Nations avec 10 titulaires sur 15 (et 15 joueurs sur 23 au total) issus de la capitale de l’Eire.

RESUME VIDEO. 6 Nations. Valeureuse, l'Ecosse finit par céder, l'Irlande sacrée au forcepsCe que l’on sait en revanche, c’est que l’équipe la plus titrée de l’île émeraude ne compte pas arrêter sa domination continentale en si bon chemin. Et pour cela, comme si son effectif "endémique" ne lui suffisait pas, elle aime frapper fort sur le marché des transferts et aller chercher 3 gros "NIQ", (comprenez joueurs non qualifiés pour l’Irlande), comme la réglementation le permet.

Le titan RG Snyman vers le Leinster : le transfert qui fait trembler le rugby irlandaisAinsi, le Leinster va remplacer le solide 2ème ligne Jason Jenkins par le titan des Springboks RG Snyman (2m07 pour 131kg). Et viserait même, pour compenser le départ de Michael Alaalatoa vers Clermont, l’homme aux plus gros cuisseaux du circuit Mondial : j’ai nommé Taniela Tupou.



Une information qui nous provient d’Australie et que The Telegraph complète en avançant que les Dublinois auraient proposé un pont d’or à 500 000 euros par saison au Tongan Thor.

VIDEO. À 100 jours du Mondial, ''THE TONGAN THOR'' Taniela Tupou plie des barres à squats à la muscuCe dernier a beau être engagé jusqu’en 2025 avec Melbourne, les difficultés économiques des Rebels pourraient bien lui permettre d’être libéré plus tôt… D’autant que son vécu avec la sélection australienne lui permettrait de rester éligible avec les Wallabies même en quittant le pays.

Dès lors, Tupou rejoindra-t-il l’Irlande dès la saison prochaine ? Le surpuissant taureau des Aussies (1m78 pour 132kg) serait en tout cas une sacrée recrue pour le Leinster s’il venait, finissant alors de compléter une véritable dream team.

VIDEO. 😱La passe de magicien du pilier Taniela Tupou pour l'essai face aux BoksD’autant qu’à droite de la mêlée, les Irish possèdent déjà un dénommé Tadgh Furlong, considéré par beaucoup comme le meilleur numéro 3 de la planète depuis plusieurs saisons. Alors que les séances de musculation s’annonceraient pleines de vie, quand on sait que lui comme Andrew Porter sont capables de soulever 300kg en squat tout en sirotant un thé, par exemple. On s’amuse comme on peut, après tout…