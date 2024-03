RESUME VIDEO. 6 Nations. Valeureuse, l'Ecosse finit par céder, l'Irlande sacrée au forceps

L'Irlande n'a pas eu la vie facile ce samedi à Dublin. Face à l'Ecosse, les Irlandais ont été contraints de s'employer pour remporter le Tournoi.

Privée du Grand Chelem après son revers face à l'Angleterre la semaine dernière, l'Irlande avait à coeur de terminer en beauté devant son public pour s'adjuger une nouvelle victoire dans le Tournoi des 6 Nations. Le jour de la Saint-Patrick, on ne donnait pas cher de la peau des Ecossais face à des Irlandais remontés comme des coucous.

A la demi-heure, les locaux ne comptaient cependant qu'une longueur d'avance. Et ce, grâce à un essai casquette de Sheenan suite à une touche mal négociée des visiteurs devant leur ligne. A la faveur de deux pénalités de Russell, le Chardon était plus que jamais dans la partie (7-6). Et il ne donnait pas l'impression de vouloir offrir le trophée aux Irlandais sur un plateau.

Malgré une possession supérieure à leurs adversaires (57%), ces derniers n'ont pas été aussi cliniques qu'à l'accoutumée. Perdant notamment un bon ballon dans les 22 mètres à la 33e en raison de la bonne défense écossaise (4 fautes de main). Avant de voir une pénalité fuir les perches à quelques minutes des citrons. Mais c'est un scénario qui faisait cependant le jeu du Trèfle avec plusieurs pénalités aux dépens de coéquipiers de Finn Russell et une dépense d'énergie qui pourrait se payer en fin de partie (124 plaquages contre 68 pour l'Irlande).

L'Irlande manque de maitrise

A la pause, l'Irlande n'avait néanmoins pas lâché l'Écosse (7-6). Et tout restait possible pour le gain du match et celui du Tournoi, l'Angleterre et la France étant en embuscade. Crowley a réglé la mire dès la reprise pour récompenser une bonne séquence avant d'aller chercher une bonne touche suite à deux erreurs de l'Ecosse : un renvoi direct de Russell et une pénalité sur la mêlée qui a suivi. Il n'en faillait pas plus pour que les locaux partent à l'assaut de l'en-but du Chardon.

Une fois n'est pas coutume, l'Irlande a manqué de maitrise. Une première fois au large avec une passe mal ajustée. Puis au près, Furlong ne contrôlant pas suffisamment le cuir au gout du corps arbitral au moment d'aplatir (8e faute de main). De quoi donner encore plus d'espoirs aux hommes de Townsend en dépit d'une possession toujours plus à l'avantage de ceux de Farrell (61%).

Une victoire à l'usure

Au moment décisif de l'heure de jeu, les favoris pour le titre ont à nouveau vendangé une action devant la ligne de craie écossaise. Alors que l'essai lui tendait les bras, Ringrose a dégueulé le cuir pour le plus grand bonheur du staff écossais. Le centre a bien failli se rattraper quelques instants plus tard, mais le numéro 23 a été repris sur la ligne des 22 mètres après une folle chevauchée en bord de touche. Puis c'est Henshaw qui a tenté sa chance en force mais Redpath a été déterminant avec un sauvetage dans l'en-but.

Si l'essai n'a pas été accordé, l'Ecosse a payé le prix cher en perdant Ashman sur carton jaune puis en encaissant enfin un deuxième essai sur une charge de Porter plein fer. Après 227 plaquages, dont 20 manqués, les Écossais ont fini par craquer. Menés 17 à 6, et après avoir beaucoup donné en défense, ils n'avaient plus assez de jus pour inverser la tendance. L'Irlande remporte ainsi le Tournoi pour la deuxième fois d'affilée. Un succès logique au vu de sa domination. Les Irlandais peuvent cependant nourrir de gros regrets par rapport au revers concédé en Angleterre. Quant aux Ecossais, auteurs d'un essai à la 78e par Jones, ils pourront regretter de ne pas avoir tenté plus de choses. Score final, 17 à 13.