VIDEO. Avec son physique de tank, cet ancien Espoir de l'UBB fait des ravages en Super Rugby !

Petit événement ce samedi en Super Rugby avec la défaite des Crusaders face aux Waratahs. Après leur revers initial face aux Chiefs, les champions en titre s'inclinent une fois de plus. C'est la première fois depuis 2014 qu'ils perdent leurs deux premiers matchs. Ils ont pourtant inscrit un essai dès la première minute par Springer. Mais ils n'ont ensuite pas été en mesure de contenir les assauts des visiteurs (24-37).

C'est le pied de l'ouvreur Tane Edmed qui a fait la différence dans cette partie où chaque camp a inscrit quatre essais. Le numéro 10 a logé les quatre transformations entre les perches et ajouté trois pénalités. Tandis qu'en face, seules deux réalisations ont été transformées. Les locaux ne pouvant pas compter sur l'indiscipline adverse pour réduire l'écart.

Au milieu de cette défaite, un homme a fait parler de lui. Non pas Reece, auteur d'un doublé, mais Levi Aumua. Son nom ne vous dit pas certainement pas grand-chose. Mais les supporters de l'UBB s'en souviennent sans doute encore. En 2014, il s'était en effet en engagé pour deux saisons chez les Espoirs bordelais. Il a depuis roulé sa bosse dans l'hémisphère sud. Du jeune espoir de l'Union Bordeaux Bègles aux terrains du Super Rugby avec les Crusaders, son parcours est un témoignage de la capacité à se réinventer.

Un diamant brut qui avait besoin d'être taillé

Aumua, aujourd'hui âgé de 29 ans, incarne l'archétype du diamant brut. Son imposante stature et sa force naturelle lui ont toujours permis de se distinguer sur le terrain, mais c'est une bataille contre lui-même qui faillit coûter à ce talent néo-zélandais sa carrière prometteuse. Reconnaissant sans détour que son "gros appétit" et une discipline de formation lacunaire freinaient son potentiel, Aumua a su, à force de volonté, inverser la tendance. Son histoire est celle d'une renaissance, forgée dans l'adversité et la remise en question.

Après avoir navigué entre plusieurs équipes, dont les Chiefs et les Blues, et un intermède au Japon, Aumua a opéré un changement radical. La clé de cette métamorphose ? Une prise de conscience autour de son alimentation et un engagement sans faille envers son conditionnement physique. Ce virage, bien que difficile, a marqué le début d'une ascension fulgurante pour le centre.

La saison 2022 sous les couleurs de Moana Pasifika a été le théâtre de cette résurrection. Là, Aumua a non seulement brillé, mais aussi défié les sceptiques, démontrant à tous qu'il était loin d'avoir atteint ses limites. Ses performances remarquables, marquées par des percées dévastatrices et une présence imposante sur le terrain, ont finalement capté l'attention des Crusaders, qui n'ont pas hésité à lui offrir un contrat de deux ans.

Chez les Crusaders, Aumua ne se contente pas de poursuivre sa quête personnelle d'excellence ; il aspire également à la consécration ultime : endosser le maillot des All Blacks. Son intégration dans l'équipe la plus titrée du Super Rugby n'est pas seulement un changement d'adresse, mais l'ouverture d'une porte vers de nouvelles possibilités, un environnement où sa transformation peut se poursuivre, sous les meilleurs auspices. Auteur d'une superbe course face aux Waratahs qui a mené à l'essai de Reece, il est prêt à marquer le Super Rugby de son empreinte.