Le Super Round enflamme le rugby du Pacifique : Préparez-vous pour un week-end de pure adrénaline

Gros week-end rugby cette semaine en Top 14. Mais ce vendredi, c’est surtout le début du Super Round en Super Rugby et le spectacle est déjà au rendez-vous.

La semaine dernière, les 12 équipes du Pacifique reprenaient du service au sein du Super Rugby. La première journée a déjà donné le ton de la saison. Quarante-deux essais ont été inscrits sur les six matchs (sept essais de moyenne par match). Mais ce week-end, le spectacle risque d’être une nouvelle fois au rendez-vous avec cette deuxième journée de Super Rugby.

Ce vendredi a débuté la troisième édition du Super Round. Ces trois jours sont une fête exceptionnelle célébrant le rugby du Pacifique. Du 1ᵉʳ au 3 mars, les 12 équipes s'affrontent sur la même pelouse pour le plus grand plaisir des fans. Malgré les grosses difficultés financières des Rebels de Melbourne, le club accueille dans son stade de l'AAMI Park le Super Round pour la deuxième fois. Certains Français, admirateurs de Super Rugby, ont dû se lever tôt ce vendredi matin pour le premier choc néo-zélandais entre les Highlanders de Dunedin et les Blues d'Auckland. Mais ils n'ont pas été déçus. Dix essais inscrits et une victoire 37-29 pour la franchise d'Auckland. Ils ont enchainé à 10 heures avec le classico australien entre les Rebels et les Westerns Force. Longtemps menés, les joueurs de Melbourne ont réussi à l'emporter en fin de match, dans leur jardin, 48 à 34. Une nouvelle avalanche d'essai pour ce deuxième match, onze au total.

Les quatre matchs à suivre

Deux gros matchs sont déjà passés certes, mais le meilleur reste à venir. Ce samedi matin à 7 heures, aura lieu le choc des îles du Pacifique entre les Fijian Drua et les Moana Pasifika. Ces deux franchises sont les seules qui représentent les archipels des Fidji, des Tonga et des Samoa. Ayant perdu leur premier match, les deux équipes tenteront de se relancer dans ce « derby ».

A 9 heures 35, les vainqueurs du Super Rugby 2023, les Crusaders, affronteront les Warrathas pour cette deuxième journée. Les champions en titre ont chuté la semaine dernière. La revanche de la finale face aux Chiefs a cette fois si donné raison aux hommes d’Hamilton (33-29). La franchise néo-zélandaise va donc tenter de remporter sa première victoire cette saison.

Même chose du côté des Warrathas. Eux aussi sont tombés lourdement lors de la première journée chez leurs rivaux de toujours, les Queensland Reds (40-22). Dimanche, il faudra se lever encore plus tôt pour assister aux deux rencontres de la journée (4 : 00 et 6 : 30). Les Brumbies contre les Chiefs (4 : 00). C’est en train de devenir l'une des grandes rivalités du Super Rugby.

Les deux équipes sont bien placées après avoir remporté leur derby, la semaine dernière. Elles n’ont jamais perdu lors du Super Round. Les fans des Brumbies ont toujours dans un coin de leur tête la défaite en championnat 21-31 l’an passé sur leur pelouse. Mais aussi la défaite 19-6 en demi-finale. La franchise de Canberra va donc tenter de remporter cette rencontre face à des Chiefs au grand complet. Damian McKenzie, Anton Lienert-Brown ou encore Shaun Stevenson seront en effet présents.

Pour clôturer ce Super Round, les Queensland Reds affronteront les Hurricanes. Le bilan des Reds face aux franchises kiwis est très compliqué. Il ne compte que 2 victoires sur 16 matchs depuis 2021. Néanmoins, l'ailier Suliasi Vunivalu reste indifférent au mauvais bilan de son équipe contre les néo-zélandais et veut continuer sur la lancée de son équipe après la victoire 40-22 de la semaine dernière contre les Waratahs : « Ce week-end sera notre premier match contre une franchise de Nouvelle-Zélande, ce sera un bon test pour nous », a-t-il déclaré à rugby.com au. Les Hurricanes, eux, arrivent à l’AAMI Parc de Melbourne en confiance. Victorieux lors de la première journée, ils comptent conforter leur deuxième place derrière les Blues.