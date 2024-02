TOP 14. VIDÉO. Pau domine Bordeaux, une stat' folle transforme le match en exploit

Lors de leur victoire à Bordeaux, la Section Paloise a réalisé pas moins de 300 plaquages en l’espace de 80 minutes, une statistique impressionnante pour un match de championnat.

Vous avez mal aux épaules ? Non, eh bien, les Palois ont dû se réveiller avec ces derniers en piteux état ce matin. Pour cause, lors de la 15ᵉ journée de Top 14. Les Béarnais auraient réalisé plus de 300 plaquages au stade Chaban Delmas.

Ce chiffre impressionnant a été communiqué par Rugbyrama, à la suite de la rencontre entre l’UBB et la Section Paloise. Avec une belle énergie défensive, les visiteurs ont réussi à contenir les locaux pendant plus de 70 minutes.

TRANSFERT. TOP 14. Après les JO, Pau s'offre le serial marqueur de l'équipe de France à 7 !

Avec l’essai de Guido Petti à la 73ᵉ minute, les Bordelo-béglais perforaient une muraille qui paraissait infranchissable, mais il était déjà trop tard. De plus, les Palois ont fini la rencontre à 14 avec les deux cartons jaunes successifs de Hugo Auradou (73ᵉ) et Sacha Zegueur (80ᵉ +3).

De leur côté, les Béarnais ne se sont pas fait prier offensivement. À la 7ᵉ minute, Maddocks s’impose dans les airs et sert Ezeala dans la foulée. L’ancien Clermontois a juste à accélérer et, une fois rattrapé par deux Bordelo-béglais, réalise un offload pour l’essai du jeune ouvreur Axel Desperes. Juste avant la mi-temps, Samuel Ezeala s’offre un essai avec une interception bien sentie (39ᵉ).

PAU. RUGBY. Le sorcier Piqueronies a rendu la Section Paloise ''adulte'' en Top 14

Avec le score à leur avantage, les Palois ont juste eu besoin de verrouiller le match en défense. Une performance réussie avec les 300 étreintes précédemment évoquées, plus facile à dire qu'à faire. Ce résultat solide leur permet de rêver de nouveau aux phases finales. Une aubaine après la défaite à domicile contre Castres.

En l’absence de ses internationaux, l’Union Bordeaux-Bègles se fait punir. Lors de la rencontre face au Stade Français avait scellé le sort des Girondins. Ici, c’est la défense des Béarnais qui a pesé sur la ligne d’attaque bordelo-béglaise.

VIDÉO. Sans Penaud et son armada, l’UBB régale en Top 14 avec un essai inouï

Après cette rencontre, Pau réintègre le top 6 au détriment de l’ASM Clermont-Auvergne, tout du moins avant la rencontre entre Castres et Toulon, ce dimanche soir. De son côté, l’UBB laisse filer le Stade Français et le Stade Toulousain en tête du Top 14. Néanmoins, la lourde défaite du Racing 92 permet aux Girondins de conserver leur place sur le podium.

RUGBY. 6 Nations. Ciao Toulouse, l'UBB, premier fournisseur du XV de France ?