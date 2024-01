VIDÉO. Sans Penaud et son armada, l’UBB régale en Top 14 avec un essai inouï

La quasi-totalité de sa ligne de trois-quart a beau être avec les Bleus, les arrières de l’UBB ont inscrit un essai magnifique contre Paris en Top 14.

Lucu, Jalibert, Penaud, Moefana, Depoortere et Bielle-Biarrey, cette suite de nom a deux interprétations. Soit, vous y voyez la troupe d’arrières titulaires de l’Union Bordeaux-Bègles. Soit, vous y voyez la liste de course de Fabien Galthié quand lui et son caddie international passent par la Gironde.

Dans tous les cas, cette liste de trois-quarts démentielle qui ravit les amateurs de l’UBB et de beau jeu manque au stade Chaban-Delmas. Enfin, c’est ce que l’on aurait pu se dire si les Bordelo-Béglais n'avaient pas produit un rugby d’exception lors de la première période d'Union Bordeaux-Bègles - Stade Français Paris, ce samedi 27 janvier.

Avec les cadres en vadrouille internationale, il semblerait que les habituels remplaçants prennent leurs aises. Bien aidé par le dernier des Mohicans Romain Buros, auteur d’un bel exploit personnel à la 25ᵉ minute, et ses jeunes pépites, l’UBB provoque la joie du public bordelais.

Un essai venu d'ailleurs

Alors que le début de match était assez fermé à Bordeaux, À la 18ᵉ minute de jeu, Bastien Vergnes-Taillefer a bousculé la défense parisienne avec une belle charge. Par la suite, les trois quarts bordelais ont navigué dans la défense parisienne.

Ainsi, Paul Abadie a essayé de s’enfuir avec la gonfle avec Matéo Garcia à ses côtés. Le numéro 9 a servi son ouvreur qui a éliminé un défenseur adverse avec une magnifique feinte de passe. Dans le dos des soldats roses, le jeune numéro 10 a envoyé l’artillerie lourde.

La paire de centre Uberti-Tapuai a pris possession du ballon et a joué rapidement le coup. Les deux centres ont envoyé le ballon sur l’aile en direction du jeune ailier Maël Moustin qui a récupèré la gonfle au niveau de la ligne des 22 mètres. Malheureusement, Kylian Hamdaoui l’a empêché d’inscrire son premier essai en pro en le retournant.

Malgré le très bon travail défensif de l’ailier parisien, Tevita Tatafu a plongé ses mains dans le ruck et en a extrait la balle. Il est ensuite tombé dans l’en-but, à quelques centimètres de là, sous les yeux des quelques défenseurs parisiens qui ont fait le retour défensif.