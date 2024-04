TOP 14. VIDÉO. Pau et Castres battus, des déplacements pièges qui coûtent la phase finale ?

Ce samedi 27 avril, Pau et Castres ont été battus par Lyon et Oyonnax, ce qui pourrait perturber leur sprint final.

Ils concourent tous les deux pour une place en phase finale. Pourtant, le Castres Olympique et la Section Paloise ont réalisé une mauvaise opération loin de chez eux. Alors que l’UBB et Perpignan ont gagné à l’extérieur et que La Rochelle accueille un RCT largement remanié, la pression se fait sentir sur les deux formations, à 3 points de l'USAP (6ᵉ provisoire).

La leçon du LOU à Pau

En quête de points pour s’extirper de la course au maintien, le LOU avait les crocs (38-20) à Gerland. Face à la Section Paloise, Baptiste Couilloud et ses hommes se sont régalés avec 6 essais inscrits. Plus impressionnant encore, les Rhodaniens menaient 33 à 10 à 15 minutes du coup de sifflet final.

En réalité, les Palois ont beaucoup eu le ballon (63 % de possession), mais ont été très peu réalistes. À l’inverse, les locaux ont surtout joué les bons coups, profitant d’une défense aux abois du côté béarnais. En effet, les hommes en vert ont raté plus d’un tiers de leurs plaquages. Sur seulement 82 tentatives, pas moins de 30 ont été ratées.

De plus, le LOU a réussi 19 offloads qui lui ont permis de jouer dans la défense, déjà mal en point, de la Section Paloise. Selon des propos rapportés par L’Équipe, le manager palois Sébastien Piqueronies s’est exprimé ainsi :

Sur l'efficacité et le pragmatisme, c'est un rendez-vous manqué. Par contre, je n'ai rien à reprocher à mes joueurs sur l'engagement. Ils se sont vaillamment battus, mais on a souffert d'un manque cruel d'efficacité. Tu prends six essais, quarante points, tu la fermes et tu rentres à la maison pour bosser.”

Contre Oyonnax, Castres voit rouge

À Charles-Mathon, Oyonnax a arraché une victoire importante (22-19) pour conserver quelques espoirs de maintien dans l’élite. Cependant, ce scénario n’avait rien d’une évidence à la mi-temps, les Tarnais menant de six unités et tenant le rythme du match. En clair, l’indiscipline du Castres Olympique leur a coûté la rencontre.

Dans un premier temps, le pilier géorgien Levan Chilachava a raté un raffut, envoyant son avant-bras dans la gorge d’un Oyonnaxien à la 49ᵉ minute de jeu. Non maîtrisé, le geste est sanctionné d’un carton rouge par Luc Ramos. Ensuite, l’arbitre expulse de nouveau un Castrais (62ᵉ). Cette fois, c’est l’Uruguayen Santiago Arata qui est sanctionné pour ne pas avoir retenu son adversaire sur un plaquage, le faisant basculer et tomber sur la tête.

Après la rencontre, Nathanaël Hulleu s’est exprimé au micro de Canal + sur la défaite de son équipe. Face à ce scénario, il ne cherche pas d’excuses : “Ce n'est pas possible de prendre deux cartons rouges si on veut jouer le top 6. Surtout à l'extérieur face à une équipe d'Oyonnax qui avait faim. On avait le match en main, mais je pense qu'on s'est sabordé tout seul.”