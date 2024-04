TOP14. Au bord du gouffre, quelles sont les chances de maintien pour Oyonnax ?

Bon dernier du TOP 14 avec seulement 5 victoires en championnat, Oyonnax peut-il encore vraiment se maintenir en première division ?

Depuis le début de la saison, les Oyonnaxiens ont réussi à s’imposer qu’à 5 reprises en 21 journées. Parmi ces matchs, une seule victoire a été décrochée à l’extérieur, sur la pelouse du MHR (21-26).

Lors des quatre autres succès, le club du Haut-Bugey a inscrit plus de 31 points par affrontement, avec notamment une belle victoire lors de la première opposition de la saison contre l’ASM (36-17).

Une défense friable

Un constat qui prouve que les rares fois où Oyonnax bat son adversaire, il s’agit de matchs avec beaucoup d’espaces, dans lesquels les attaques prennent le pas sur les défenses.

Ce bilan confirme les statistiques actuelles en Top 14. Les coéquipiers de Tommy Raynaud forment la pire défense de notre championnat, avec 645 points encaissés en 21 rencontres, soit plus de 30 points par rencontre.

Des problèmes défensifs qui se traduisent par des scores fleuves, que l’on retrouve surtout lors de déplacements hors du stade Charles-Mathon.

On se souvient particulièrement des déroutes contre le Racing (66-10), le Stade Toulousain (61-34), le RCT (41-7) ou encore La Rochelle (40-21).

Direction la PRO D2 ?

Malgré cette problématique et la série actuelle de 10 matchs sans victoire (depuis le succès contre Pau à domicile), Oyonnax peut encore se maintenir sur le plan comptable.

Les rouge et noir ont 12 points de retard sur le MHR, 13e du championnat (et 16 points sur le LOU et l’ASM, premiers non relégables). Pour rester en première division, les joueurs de Joe El Abd dépendent des résultats des Montpelliérains.

Si les Héraultais ne gagnent aucune rencontre et ne prennent aucun bonus, il faudrait que le promu remporte au minimum 3 rencontres et empoche au moins 1 bonus défensif ou offensif, sur les 5 matchs restants.

Une mission quasi-impossible, surtout que le MHR va recevoir à trois reprises lors des 5 dernières journées. Des chocs sous tension pour le maintien avec les réceptions de l’USAP, du LOU et un déplacement à Clermont-Ferrand lors de la dernière journée.

Pour éviter une condamnation qui lui semble promise, les Oyomen doivent impérativement s’imposer lors de leurs 3 matchs à domicile (Castres, Toulon et Bayonne). L’idéal serait de grappiller des points à l’extérieur, mais leur calendrier est loin d’être favorable, avec des voyages périlleux à Pau et à Bordeaux.

L’avenir d’Oyonnax en TOP 14 se joue donc en grande partie dès ce week-end, avec la réception du CO ce samedi, pour le compte de la 22e journée.