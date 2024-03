RUGBY. XV de France. ''Ça fait du bien de prendre des coups de pied au cul'', lâche Baptiste Couilloud

Invité des Grandes Gueules du Sport de RMC avant le Crunch, Baptiste Couilloud a évoqué son absence avec le XV de France et apporté des explications.

XV DE FRANCE. Comment Galthié peut-il continuer à se passer du meilleur marqueur du Top 14, Baptiste Couilloud ?Alors que le XV de France connaissait un début de Tournoi compliqué, nous nous étions demandés pourquoi est-ce que Fabien Galthié n'avait pas retenu Baptiste Couilloud pour le 6 Nations. Lui préférant notamment le Racingman Nolann Le Garrec. Lequel a finalement pris la place de Maxime Lucu dans le XV de France. RUGBY. XV de France. Comment Le Garrec a-t-il inscrit la Bretagne dans le marbre du 6 Nations ?Invité sur le plateau des Grandes Gueules du Sport de RMC ce samedi, à Lyon, avant le choc tant attendu entre la France et l'Angleterre, le meilleur marqueur d'essais du Top 14 cette saison avec 9 réalisations à son actif, s'est livré sans fard sur son ressenti. Donnant des explications sur son absence dans le groupe.

Au-delà de la déception initiale, Baptiste Couilloud a su transformer son absence en une introspection constructive. "Forcément au début de la compétition il y avait un peu de frustration et c’est toujours délicat de regarder les matchs à la télé", confie-t-il. Mais le Lyonnais sait que le rugby est avant tout une question d'évolution et de remise en question permanente. "J’ai aussi eu l’occasion de faire le point avec les coéquipiers de l’équipe, on s’est vu en début de semaine, maintenant il faut passer à autre chose."

L'absence d'Antoine Dupont, figure emblématique du XV de France, aurait pu ouvrir la voie à Couilloud. Cependant, les choix de Fabien Galthié, dictés par une hiérarchie fluctuante et les performances de début de saison, ont pris une autre direction. L'absence d'Antoine laissait pourtant entrevoir des opportunités, admet Couilloud. "Il m’a expliqué qu’en lien avec mes performances du début de saison la hiérarchie avait évolué et que je ne faisais pas partie de ses plans pour le début du tournoi."

Qui derrière Dupont ?

Ce refus, loin de l'abattre, a peut-être servi de catalyseur à Couilloud, qui a su rebondir et élever son niveau de jeu, devenant le meilleur marqueur d'essais du Top 14. Dans la carrière d'un sportif de haut niveau, il est important de se remettre en question et de parfois prendre des coups de pied au cul.

Peut-être que la discussion que j’ai eue avec Fabien a aussi permis de me faire basculer moi dans la tête en me disant 'voilà, pour le moment je ne fais pas partie des plans du staff de l’équipe de France, à moi aussi de prouver que j’ai le niveau pour participer à ces matchs-là', donc moi aussi ça m’a certainement fait du bien de l’entendre. [...] Ça fait du bien des fois de se remettre en question, de prendre des coups de pied au cul.

Malgré cette épreuve, Couilloud garde un œil attentif sur ses concurrents au sein de l'équipe de France, analysant leurs performances et envisageant ce qu'il aurait pu apporter différemment. Le tout en critiquant les jugements hâtifs portés à l'encontre des autres joueurs au poste, et particulièrement envers Maxime Lucu, rappelant la dure réalité de leur exposition aux critiques. VIDEO. Les leaders du XV de France ont crevé l'abcès : ''On est tous responsables de la carrière du mec d'à côté''Les défis ne manquent pas pour un demi de mêlée, et Couilloud est bien placé pour le savoir. La concurrence est rude, mais l'espoir demeure. Si la place de titulaire semble promise à Antoine Dupont pour de nombreuses années, le Lyonnais espère s'être replacé dans la hiérarchie grâce à ses performances en club. Il pourrait d'ailleurs avoir l'occasion de briller sous le maillot tricolore dans un avenir proche à l'occasion des tests estivaux.