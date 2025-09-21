TOP 14. VIDÉO. ‘Bip Bip’ Dakuwaqa accélère et plante un nouvel essai de folie

Connu pour être l’un des joueurs les plus rapides du Top 14, Peniasi Dakuwaqa a fait des siennes contre le LOU Rugby, ce week-end.

Ce samedi 20 septembre, le Stade Français aurait pu repartir de Lyon avec une belle victoire dans leurs valises. Cependant, le LOU Rugby a fait preuve d’une belle résilience et a scellé le match en sa faveur (42-37). Parmi les temps forts d’une rencontre forte en émotion, Peniasi Dakuwaqa s’est illustré avec un superbe essai, inscrit à la 19ᵉ minute de jeu.

Dans ses 22 mètres, Lucas Peyresblanques s’offre une belle course, pour mettre ses coéquipiers dans l’avancée. Il transmet ensuite à Joe Marchant qui peine à se saisir du ballon. Dans la précipitation, Noah Nene donne le cuir à Peniasi Dakuwaqa, qui active le mode turbo. Pour rappel, le principal intéressé dépasserait régulièrement les 38 km/h de vitesse de pointe, en entraînement comme en match.

Face à la défense lyonnaise, le Fidjien joue le ballon au pied, à 70 mètres de l’en-but adverse. Suivi par plusieurs adversaires, il pousse encore le ballon un peu plus loin et finit par s’en emparer, après avoir pris des joueurs du LOU Rugby de court. Avec cette réalisation, démontrant l’impressionnante pointe de vitesse du joueur, le Parisien ouvre son compteur d’essai sur cette saison de Top 14.

Sur la fin de rencontre, les joueurs du Stade Français Paris ont cru qu’ils étaient en mesure de réaliser une belle performance à Gerland. Le LOU Rugby a su se montrer réaliste en enchaînant les essais sur ses temps forts. Par exemple, les hommes de Karim Ghezal ont planté quatre essais en début de seconde période, par l’intermédiaire de Monty Ioane (42ᵉ), Baptiste Couilloud (47ᵉ), Iosefo Masi (50ᵉ) et Ethan Dumortier (59ᵉ).

En face, les Parisiens ont misé sur l’excellence au pied de son ouvreur-buteur Louis Carbonel, qui punissait régulièrement ses adversaires du jour face aux perches. Avec 44 points inscrits en trois matchs, il est le meilleur réalisateur du Top 14, sur ce début de saison. Enfin, trois autres essais du Stade Français, inscrits dans les 25 dernières minutes, ont permis aux visiteurs de repartir avec un bonus défensif en poche.

Dakuwaqa, sprinteur soliste

Par ailleurs, ce n’est pas la première fois que Peniasi Dakuwaqa se démarque. En février 2024, le Stade Jean-Bouin a été le théâtre d’un exploit individuel d’anthologie. À la 64ᵉ minute du derby francilien face au Racing 92, gagné par les Soldtas Roses (11-27), l’ailier fidjien a transformé une phase défensive en course folle de plus de 120 mètres. Récupérant le ballon sous pression, il choisit l’option en soliste et s’élance, semant la panique dans la défense adverse.

S’appuyant sur sa vitesse et sa puissance, Dakuwaqa élimine plusieurs Racingmen grâce à des raffuts tranchants et une accélération foudroyante. Il tente un jeu au pied audacieux. Son inspiration s’avère payante et déstabilise encore davantage le rideau défensif. Résistant aux plaquages, l’ailier plongeait dans l’en-but avec brio. Particulièrement marquante, cette réalisation a été élue plus bel essai de la saison 2023-2024 de Top 14.

