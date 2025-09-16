TRANSFERT. Joe Marchant vers la sortie : le Stade Français aurait trouvé son (excellent) remplaçant dans le Sud-Ouest

Le Fidjien Alivereti Duguivalu se serait engagé pour 3 ans dans la capitale. Et devrait remplacer Marchant numériquement.

Comme pressenti et d’après les informations du Midi Olympique, le 3/4 polyvalent du Stade Français Joe Marchant devrait quitter le Top 14 pour retourner en Angleterre l’été prochain.

Il faut dire que l’international aux 17 sélections ne s’est jamais vraiment adapté au rugby français dans la capitale, où a disputé 44 matchs pour 6 essais jusqu’ici.

Et ce sans jamais casser trois pattes à un canard (pour l’instant), malgré un talent fou, comme il le prouvait chaque week-end durant ses années en Premiership chez les Harlequins.

Si le départ de Marchant semble se dessiner sans être encore acté, le Stade Français aurait d’ores et déjà obtenu l’accord d’un prometteur 3/4 centre du Top 14 en vue des prochaines saisons.

TRANSFERT. Et si Baptiste Serin partait ? Le RCT (aussi) sur la piste d’un numéro 9 All Black

En l’occurrence, c’est le Fidjien Alivereti Duguivalu (28 ans) qui se serait engagé pour 3 ans, alors que son nom animait souvent le marché transferts à son poste.

Le Midi Olympique avance que l’USAP souhaitait le conserver mais que celui qui fut de la tournée du XV de France en Nouvelle-Zélande cet été aurait pris sa décision et informé les 2 parties.

TECHNIQUE. Ailiers volants, liens du 7, bras tendus… Comment la Section Paloise règne dans les airs du Top 14 ?

Au-delà de ses qualités dans les duels, celui qui est capable de jouer au centre comme à l’aile bénéficie également du statut de JIFF. Une donnée prépondérante au moment de faire grimper les enchères sur le marché des transferts…