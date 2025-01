ARBITRAGE. La faute de Latu lors de Stade Rochelais - Stade Toulousain méritait-elle un carton rouge ?

C’est une action qui a animé les débats sur les réseaux sociaux et provoqué la blessure d’un jeune espoir du Stade Toulousain. Ce samedi 4 janvier à La Rochelle, les Maritimes ont renversé les Rouge et Noir en toute fin de match (22-19). Cependant, ce n’est pas tant l’ultime pénalité d’Antoine Hastoy qui a fait parler.

RUGBY. Le K.O. terrifiant de Belleau ravive le débat autour de la sécurité des joueurs

À la 51ᵉ minute de jeu, le talonneur tongien Tolu Latu s’est rendu coupable d’une faute. Dans un ruck, il tente de déstabiliser le demi de mêlée du Stade Toulousain Simon Daroque. Âgé de seulement 19 ans, ce dernier a subi la pression des avants rochelais durant quasiment tout le match.

Cependant, cette charge n’aura l’impact d’aucune autre précédemment dans la rencontre. En effet, le première ligne du Stade Rochelais se jette dans le regroupement et heurte le jeune Toulousain. Ce dernier sortira dans la foulée, visiblement blessé à l’épaule gauche et avec le bras en écharpe.

Tolu Latu, again.



Hate to keep mentioning it but he is an actual danger. One of the worst card records of all time, seems to never learn.



This one is terrible. pic.twitter.com/K5ri2m4JHp