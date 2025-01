Champions Cup. Du 9 à la touche, voici 4 nouvelles règles mises en place dès 2025

Pour les prochaines journées des compétitions de l’EPCR, Champions Cup et Challenge Cup, quatre nouvelles règles seront mises en place.

L’année 2025 n’échappe pas aux habitudes et voit l’arrivée de nouvelles résolutions. Bonnes ou mauvaises, ce sera aux différents acteurs du ballon ovale d’en décider. À partir de la troisième journée de Champions Cup et de Challenge Cup, de nouvelles règles expérimentales seront appliquées à l’occasion de toutes les futures rencontres de la saison 2024-2025.

Avant d’être appliqués, ces ajustements ont été décidés et étudiés par World Rugby. Ils visent à “encourager la vitesse, les espaces et les phases de contest, et d'améliorer l'expérience des fans et des joueurs”, selon un communiqué officiel de l’EPCR.

Nouvelles règles en Champions Cup

Parmi ces nouvelles règles, une limite de 60 secondes sera imposée pour les transformations, comme c'est déjà le cas pour les pénalités. Cette mesure sera mise en place avec un chronomètre visible par les buteurs “dans la mesure du possible.”

De plus, les équipes disposent désormais de 30 secondes pour préparer un alignement en touche. Cette contrainte temporelle, similaire à celle connue pour les mêlées, est mise en place pour “réduire les temps morts”.

En ce qui concerne les règles liées au jeu courant, une touche non contestée restera valide même si le lancer n'est pas parfaitement droit. “Si le lancer est réalisé vers un joueur de l’alignement (pas droit) et que l'équipe qui n’effectue pas le lancer ne soulève pas un de ses joueurs pour lutter pour le gain du ballon, le jeu doit continuer”, stipule désormais le règlement.

Enfin, la protection du demi de mêlée sera renforcée. Cette dernière directive vise à préserver l'intégrité physique des joueurs et empêche les joueurs participants ou ayant participé à un ruck ou à un maul en cours de venir défendre sur celui qui éjecte le ballon. Le demi de mêlée qui n’est pas en possession du ballon devra également rester ostensiblement du côté de sa mêlée au moment de l’introduction du ballon.

Ces modifications font suite à la décision de World Rugby d’instaurer des règles expérimentales mondiales à compter du 1ᵉʳ janvier 2025 dans toutes les compétitions internationales. Ainsi, l’EPCR a décidé d’implémenter ces changements sur ses tournois en cours pour s'aligner sur les directives de l’instance globale. Par ailleurs, ces règles arrivent prochainement en Top 14, pour la 15ᵉ journée du Championnat.

