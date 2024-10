''Ça me pose problème philosophiquement'', Ugo Mola gêné par cette nouvelle règle qui change tout

Face à la règle du carton rouge allégé, Ugo Mola est catégorique : c'est une erreur. Pour le coach toulousain, permettre le retour d’un remplaçant après 20 minutes réduit l’impact d'une sanction grave.

Le carton rouge de 20 minutes, c’est l’une des grandes nouveautés que World Rugby souhaite généraliser. Une règle censée rendre le jeu plus dynamique, en autorisant un remplacement du joueur exclu après 20 minutes. Mais pour Ugo Mola, entraîneur du Stade Toulousain, cette innovation n’a rien de bon pour le rugby.

Dans une récente interview pour le Midi Olympique, Mola ne mâche pas ses mots. « Il y a une volonté première qui est de générer plus de spectacle », explique-t-il.

Pour le technicien toulousain, les nouvelles règles visent à rendre le jeu « plus ambitieux, plus joueur et plus complet. » Mais il ne voit pas comment cette règle spécifique pourrait réellement atteindre cet objectif.

Mola évoque notamment le parallèle avec les « remplacements sur blessure tactique » en Top 14, qui servent parfois à contourner les limites du coaching. « Le carton rouge de 20 minutes est pour moi une erreur manifeste », affirme-t-il, pointant du doigt la contradiction inhérente à cette règle. Selon lui, permettre à une équipe de remplacer un joueur expulsé revient à lui offrir un « joker » indigne de la philosophie de la discipline.

« Si tu es amené à faire une faute qui mérite un carton rouge, mais que tu permets à un joueur de rentrer à ta place, ça me pose problème philosophiquement », explique-t-il. Pour Mola, cette flexibilité amoindrit la portée de la sanction et brouille le message de rigueur que World Rugby entend pourtant promouvoir.

Il regrette également la difficulté de mettre en œuvre des règles uniformes. « Notre sport collectif est peut-être un des sports qui a vu ses règles le plus évoluer en 20-30 ans », souligne-t-il. Les ajustements constants compliquent la tâche des arbitres, qui doivent jongler avec des directives parfois contradictoires.

Si Mola se montre critique, c’est parce qu’il défend une vision claire de son sport. « Si on arrivait à avoir les mêmes règles d’un championnat à l’autre, dans les compétitions qui sont les nôtres, ce serait déjà pas mal », conclut-il. C'est vrai que ce serait déjà un bon début.