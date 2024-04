‘‘C’est aberrant’’ : Indigné et révolté, Louis Picamoles critique les nouvelles règles de World Rugby

L’ancien joueur du XV de France Louis Picamoles a donné son ressenti sur les nouvelles modifications que veut instaurer World Rugby.

L’instance internationale World Rugby a (encore) décidé de modifier certaines règles du rugby actuel, toujours dans un souci de fluidifier le jeu et le rendre plus attrayant.

Parmi ces propositions, on peut notamment évoquer le carton rouge de 20 minutes, ou la suppression de l’option de prendre une mêlée après un coup franc.

Un choix qui avait d’ailleurs été réalisé par les Springboks lors d’un certain quart de finale contre les Bleus.

Des changements au niveau de l’arbitrage qui ont fait énormément fait évoluer le rugby, un point positif surtout, concernant la santé des joueurs.

En revanche, les modifications sur la forme du jeu, avec de nouvelles décisions avantageant parfois l’attaque ou au contraire un style de jeu plus défensif, peut finir par perdre des joueurs et des supporters.

Des secteurs comme les rucks, les plaquages ou la mêlée évoluent ainsi très régulièrement, de quoi rendre ces phases de jeu incompréhensibles, pour des personnes qui ne suivent pas assidument le rugby, où découvrent ce sport.

C’est justement ce qui perturbe l’ancien troisième ligne passé par le MHR, le Stade Toulousain, Northampton et l’UBB, Louis Picamoles.

C’est aberrant, on doit être un des seuls sports qui, chaque saison, change ses règles. Il ne faut pas qu’on s’étonne que l’on n’arrive plus à suivre. Même si on est un sport qui devient de plus en plus populaire, on perd des gens.’’ Propos recueillis par Sud Radio