VIDEO. COUPE DU MONDE. 254m, 60 plaquages... Ben Earl, le tracteur anglais face aux fermiers springboks

Titulaire avec l'Angleterre depuis cet été seulement, Ben Earl est pourtant le meilleur joueur de sa sélection dans ce Mondial. Un profil singulier, qui fera face à Duane Vermeulen.

Je joue bien souvent numéro 8, j’ai été élu meilleur joueur du Premiership en 2022, capitaine des U20 anglais et j’ai inscrit 26 essais sur mes 60 derniers matchs en clubs. Qui suis-je ? Sam Simmonds ? Le néo-montpelliérain a connu la consécration lors de la saison 2020/2021, lui…

CHAMPIONS CUP. De retour au sommet, Sam Simmonds peut-il faire mordre la poussière à La Rochelle ?

Ici, on vous parle plutôt de Ben Earl, son alter-ego des Saracens, qui a pour lui d’être davantage ferrailleur en défense et au sol. Formation de flanker, nous direz-vous… Comme Simmonds, il court aussi vite qu’un centre, rebondit sur les défenseurs telle une boule de flipper et a donc un fort attrait pour les en-buts adverses.

VIDEO. D'un triplé impressionnant, Ben Earl fait exploser Joe Marler et les Harlequins en demie

Leur autre point commun ? Celui d’avoir toujours été plus ou moins boudé par Eddie Jones, et de n’avoir jamais réellement su inverser la hiérarchie pour s’imposer sous l’égide de l’ancien sélectionneur de l’Angleterre.

15 sélections, 15 fois sur le banc

Pour preuve, Earl a la particularité d’avoir connu ses 15 premières sélections en tant que remplaçant. Mais n’importe quel entraîneur avec un peu de bon sens ne pouvait pas se passer d’un tel talent éternellement, avec tant d’activité sur un terrain et une telle efficacité, offensivement comme défensivement. C’est ainsi qu’il a fini par intégrer le XV de départ anglais lors des matchs de préparation cet été, d’abord en 7, puis en 8, sans jamais plus le quitter durant le Mondial, malgré la concurrence drastique en 3ᵉ ligne (Vunipola, Willis, Lawes, Curry, Ludlam…).

COUPE DU MONDE. Le BOMB SQUAD des Springboks, seule chance pour l’Angleterre d’atteindre la finale ?

Il faut dire que ce pur produit de l’académie des Saracens collectionne les grosses prestations sous le maillot floqué de la rose. À l’image de son quart de finale face aux Fidji, où il fut sans conteste possible le meilleur British sur la pelouse. En témoignent ses 96 mètres parcourus ballon en main, ses 7 gains de la ligne davantage, ou de son grattage à la demi-heure de jeu sur Botia. En clair ? Il fallait simplement lui laisser sa chance…

Des statistiques de folie

Joueur rablé (1m84 pour 107kg) son profil compact et près du sol font de lui un véritable poison pour ses adversaires sur le pré. Plus ou moins dans le même registre qu’un certain Kwagga Smith, quelques kilos de muscle en plus. Ses statistiques dans ce Mondial parlent pour lui : il a déjà battu 17 défenseurs, parcouru 254 mètres la gonfle entre les mains, réalisé 60 plaquages et effectué 5 franchissements. Dément !

VOS MATCHS DE RUGBY ARGENTINE/ALL BLACKS ET ANGLETERRE/AFRIQUE DU SUD À QUELLE HEURE ET SUR QUELLE CHAÎNE ?

Samedi, les Anglais auront besoin de tout son « work rate » pour tenter de déjouer les pronostics face aux Springboks. Peut-être que la machine à marquer des Sarries inscrira d’ailleurs son premier essai en sélection…