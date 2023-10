VOS MATCHS DE RUGBY ARGENTINE/ALL BLACKS ET ANGLETERRE/AFRIQUE DU SUD À QUELLE HEURE ET SUR QUELLE CHAÎNE ?

Les demi-finales de la Coupe du monde se joueront sans le XV de France mais avec la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Découvrez le programme TV.

Place aux demi-finales de la Coupe du monde. Sans les XV de France mais avec la Nouvelle-Zélande, l'Argentine, l'Angleterre et l'Afrique du Sud. XV de France. ''La dévastation totale dans les vestiaires'', le douloureux retour à la réalité vu par Shaun Edwards

Pour rappel, les All Blacks ont battu l'Irlande tandis que les Boks ont pris le meilleur sur les Bleus. Les Néo-Zélandais et les Sud-Africains rêvent d'un 4e titre tandis que l'Angleterre pourrait décrocher un deuxième trophée.

La première demie aura lieu non pas samedi mais vendredi. Notez-le bien sur vos agendas. Et ce sont les Pumas qui défient les All Blacks au Stade de France dès 21h.

Les Argentins n'ont battu la Nouvelle-Zélande qu'à deux reprises dans leur histoire. Le dernier succès a eu lieu en 2022 à Christchurch.

Ce samedi, les Springboks retrouveront les Anglais dans un remake de la finale de la Coupe du monde 2019 au Japon. Un match qui devrait être très physique. COUPE DU MONDE. Le BOMB SQUAD des Springboks, seule chance pour l’Angleterre d’atteindre la finale ?

Les sujets de Sa Majesté ne sont pas du tout favoris face aux champions du monde en titre. Eux qui n'ont pas vraiment été flamboyants depuis le début de la compétition.

COUPE DU MONDE - DEMI-FINALES

VENDREDI 20 OCTOBRE :

Argentine - Nouvelle-Zélande (21h00 au Stade de France) sur TF1

SAMEDI 21 OCTOBRE :

Angleterre - Afrique du Sud (21h00 au Stade de France) sur TF1

