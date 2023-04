CHAMPIONS CUP. De retour au sommet, Sam Simmonds peut-il faire mordre la poussière à La Rochelle ?

Epatant ces dernières semaines avec Exeter, Simmonds pourrait bien jouer un mauvais tour aux Rochelais, avant de débarquer en France la saison prochaine.

Vous vous souvenez de ses statistiques effarantes ? Si elles sont un petit peu rentrées dans le rang depuis un an et demi, Sam Simmonds affiche tout de même de sacrées données chiffrés : sur ses 111 matchs joués en club depuis la saison 2017/2018 (celle de son explosion), le numéro 8 d’Exeter a inscrit 80 essais. Avec en point d’orgue ce titre de meilleur joueur en Européen en 2020 ou ses 21 réalisations en 23 matchs de Premiership la saison suivante. Sans avoir jamais réussi à pleinement s’imposer en sélection sous la houlette d’Eddie Jones, le natif de Torquay a donc continué de rouler sa bosse sous le maillot des Chiefs, jusqu’à s’engager à Montpellier à compter de la saison prochaine. L’appel de l’argent, au moment où les finances du Premiership se meurent.

TRANSFERT. Top 14. MHR. Simmonds, Cowan-Dickie et maintenant Harry Williams avant Richard Cockerill ?Pour autant, le MHR a t-il réalisé l’énorme coup que nous laisse à penser ce nom au premier abord ? Si l’adaptation au jeu des Cistes sera un facteur primordial à prendre en compte tant remplacer Zach Mercer et se fondre dans une nouvel environnement ne sera pas chose aisée, on serait tenté de dire que les Héraultais n’ont pas trop d’inquiétudes à avoir. Car s’il eut bien un passage à vide durant la première partie de saison dû à une vilaine blessure en fin d’exercice dernier qui l’empêcha notamment de faire la préparation physique et lui conféra un certain retard à l’allumage, en 2023, Simmonds est clairement revenu au sommet. Auteur de 6 essais en 11 matchs depuis le début de l’année, le frère de Joe est surtout redevenu ce fer de lance exceptionnel, au-delà d’être une machine à scorer. A Exeter, celui qui est autrefois passé par les Cornish Pirates prend de nouveau tous les ballons au milieu du terrain, avance en permanence, franchit souvent, découpe autant qu’il le peu et gratte dès qu’il en a l’occasion. Pas étonnant que son niveau actuel coïncide avec la bonne forme de son club…

ANGLETERRE. D'un nouveau triplé, Sam Simmonds a fait sauter le record d'essais en championnat !Vous aurez donc compris qu’après l’affrontement des guerriers entre Greg Alldritt et Ruan Ackermann en 8ème de finale, en demie, le public rochelais aura le droit au choc des titans entre le Tricolore et l’Anglais. Avec des profils assez différents cette fois, entre le punch et le sens de l’en-but de Simmonds d’un côté, la puissance brute et le volume impressionnant du Maritime de l’autre. Un peu un France - Angleterre, en somme, en espérant que le résultat soit dans la continuité de celui du dernier Crunch. Pour cela, les Rochelais devront se focaliser sur leur propre jeu et abuser de leur puissance physique. Tout en n’oubliant pas de museler celui qui fait souvent la pluie et le beau temps, dans le Devon…

Vos Matchs de Rugby Leinster/Toulouse et La Rochelle/Exeter à quelle heure et sur quelle chaîne ?