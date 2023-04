Vos Matchs de Rugby Leinster/Toulouse et La Rochelle/Exeter à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Grosse semaine de rugby en perspective avec les demies de Champions Cup et de Challenge Cup ainsi que la 5e journée du Tournoi des 6 Nations féminin.

Place aux demi-finales de la Champions Cup et de la Challenge Cup. Trois clubs du Top 14 sont encore en lice. Samedi, le Stade Toulousain se rend à Dublin pour défier le Leinster. Les Toulousains ont une revanche à prendre par rapport à la saison dernière mais aussi par rapport au dernier Irlande/France dans le Tournoi. Il y aura une ribambelle d'internationaux sur le pré pour ce premier choc de la Champions Cup. Dimanche, le champion en titre rochelais recevra les Chiefs d'Exeter du côté de Bordeaux. Une rencontre presque à domicile pour les Maritimes qui pourront compter sur leurs supporters pour accéder à une nouvelle finale. Un peu plus tôt dans la journée, les Toulonnais sont attendus à Mayol pour leur demie face aux Italiens de Trévise. Attention au match piège pour les Varois. Mais le match que beaucoup de supporters tricolores attendent, c'est le choc entre l'équipe de France et l'Angleterre dans le cadre du Tournoi. Les Bleues sont toujours en lice pour la victoire finale et pour le Grand Chelem. Mais ça passera par un succès sur les Anglaises. Ce qui ne sera pas une mince affaire.

6 Nations 2023 féminin - 5e journée :

Samedi 29 avril

Angleterre vs France à 14h sur France 2

Italie vs Pays de Galles à 16h30 sur France TV Sport

Écosse vs Irlande à 20H30 sur France TV Sport

Champions Cup - Demi-finales :

Samedi 29 avril

Leinster vs Toulouse à 16h sur France 2

Dimanche 30 avril

La Rochelle vs Exeter à 16h sur France 2

Challenge Cup - Demi-finales :

Samedi 29 avril

Scarlets vs Glasgow à 18H30 sur BeinSports Max 9

Dimanche 30 avril

Toulon vs Trévise à 13H30 sur France 3

Jeudi 27 avril

Agen vs Nevers à 21h00 sur Canal + Sport ⏩ prenez vos billets au stade Armandie

Vendredi 28 avril