ANGLETERRE. D'un nouveau triplé, Sam Simmonds a fait sauter le record d'essais en championnat !

Le MVP doit-il forcément jouer en sélection ? Et si Eddie Jones répondait sans langue de bois !

Cela fait près d'un an qu'on vous en parle ! Que, plus fort encore que les années précédentes, Sam Simmonds allait faire péter le record d'essais du championnat d'Angleterre. Eh bien il n'aura donc fallu que 18 matchs pour que le numéro 8 d'Exeter fasse exploser la marque de 17 réalisations en une saison de Premiership, jusqu'ici codétenu par Dominic Chapman et le phénomène Christian Wade, aujourd'hui dans le groupe des Buffalo Bulls en NFL.

Brilliant night @londonirish . Great new stadium. Area for improvement more @cornishorchards cider please. Here's @samsimmonds_ at his finest. Slow motion for the @ExeterChiefs purists 🥰 pic.twitter.com/4nMse3DgfD

Ce mardi soir sur la pelouse des London Irish, le premier des Simmonds a en effet planté un triplé permettant à son équipe de l'emporter (12 à 31) avec le bonus, mais a aussi porté son total à 19 essais durant l'exercice 2020/2021... en seulement 18 matchs ! Géant ! S'il avait connu un petit coup de mou en avril à force d'enchaîner (aucun essai), sa semaine de repos à la fin du mois lui a visiblement fait du bien, puisqu'il en a depuis inscrit 5 en 2 rencontres. Aujourd'hui, la presse britannique ne parle à nouveau que de lui et "S.S" confirme s'il le fallait encore son statut de meilleur marqueur de la planète en club depuis 4 saisons lorsqu'il est titulaire (ratio de 0,88). A titre de comparaison, le record en Top 14 est toujours détenu par Chris Ashton et ses 24 essais en 23 matchs lors de l'exercice 2017/2018. Sauf que Simmonds joue numéro 8, et qu'il lui reste potentiellement 5 rencontres pour améliorer sa marque ! Vous comprenez mieux pourquoi Warren Gatland l'a appelé avec les Lions Britanniques même s'il est boudé en sélection nationale ?

After his hat-trick last night, @samsimmonds_ has now scored 19 tries in the league this season, a new record for a player in a single @premrugby campaign; overall, he has now scored 50 in just 66 league games for @ExeterChiefs, averaging a try every 85 minutes. Unstoppable. pic.twitter.com/vYYDlIyqNy