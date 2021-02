Le MVP doit-il forcément jouer en sélection ? Et si Eddie Jones répondait sans langue de bois !

Sam Simmonds, meilleur joueur du Premiership depuis 3 ans, doit-il jouer pour l'Angleterre ? Alors que le débat anime le pays, on a imaginé la réponse de Jones.

Exeter - Le retour K2000 de Sam Simmonds pour sauver l'essai de Bristol [VIDÉO]

On a dû écrire 10 fois, 20 fois, 100 fois sur notre site que Sam Simmonds était l’un - si ce n’est le - des garçons les plus sous-côtés de la planète rugby. Oui, le troisième ligne d’Exeter a reçu le prix du meilleur joueur européen de l’année dernière avancerons certains. On coupe court : ce n’était qu’un moindre mal au vu de la saison fantastique réalisée par le char d’assaut des Chiefs, lui qui venait d’inscrire 9 essais en 8 matchs dans la compétition en plus d’être titré avec son club. Non content de rafler tout ce qu’il y avait sur le buffet, l’enfant de Torquay a donc remis ça cette saison, peut-être plus goulument encore. Vous aimez les chiffres ? Alors allons-y ! En 2020/2021, Sam a déjà planté 11 banderilles en 9 rencontres de Premiership, soit le meilleur total du championnat bien loin devant ses poursuivants Dombrandt ou Odogwu et leurs 5 « petites » unités. Mieux, la poutre du Devon est - en club -, avec ses 51 essais inscrits en 57 titularisations sur la période, tout simplement le meilleur marqueur au monde depuis la saison 2017/2018 ! De là à le qualifier de meilleur joueur du championnat… il n’y a qu’un pas. L’ineptie ? C’est que le grand frère de Joe ne compte que 7 petites sélections avec l’Angleterre, dont la dernière remonte déjà à près de 3 ans. Allez comprendre…