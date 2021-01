Exeter - Le retour K2000 de Sam Simmonds pour sauver l'essai de Bristol [VIDÉO]

Les Bristol Bears sont venus à bout d'Exeter après un match à très haute intensité défensive.

Ce dimanche, les Chiefs d'Exeter recevaient les Bristol Bears pour ce qui semblait être le match du week-end en Angleterre. Des deux côtés, les stars étaient alignées avec Semi Radradra pour Bristol et Henry Slade pour Exeter. Sandy Park a donc accueilli une belle affiche de Premiership.

Finalement, ce sont les Bears qui se sont imposés sur le score de 20 à 7 après une première mi-temps serrée entre les deux clubs. Rapidement, Bristol inscrit un essai par l'ntermédiaire de son pack après une combinaison en touche qui décale le rapport de force depuis le haut de cette touche. Exeter réplique par un grand mouvement où le ballon fait l'essuie-glace jusqu'à 2 mètres de la ligne. Derrière, les défenses prennent le pas sur l'attaque jusqu'à un éclair de génie de l'ailier des Chiefs, Ioan Llyod. Depuis ses 22 mètres, il est décalé le long de la touche par son demi de mêlée Randall avant d'enchaîner deux coups de pied rasant à suivre. A la course, Randall se fait finalement rattrapé par Sam Simmonds, numéro 8 et international anglais. Une belle course qui montre l'état d'esprit de cette équipe des Chiefs, malgré la défaite.