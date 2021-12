RUGBY. Top 14. Le Top 5 qui clubs qui nous ont impressionnés à mi-saison !

À mi-parcours, faisons un point sur les cinq équipes de notre championnat ayant le plus impressionné, que ce soit d'un point de vue comptable ou dans le jeu.

Qui dit fin d'année civile, dit bilan de mi-saison sportive ! Et à l'heure où vous sortez à peine de dîners où vous avez sûrement bien trop manger, on vous propose de digérer tranquillement, en découvrant le Top 5 des équipes de notre championnat qui ont le plus performé en ce début de saison. Bien entendu, d'autres écuries auraient mérité de faire partie de ce classement, ce dernier restant très subjectif. Néanmoins, les cinq formations présentes ici se sont démarquées lors de cette première moitié de championnat, grâce notamment à des résultats très encourageants pour la suite. Voici donc les 5 équipes qui ont, selon nous, le mieux réussi leur début de saison.

Alors oui, la Section Paloise est loin de truster les premières places du classement. Elle est aussi loin d'être souveraine à domicile, avec notamment une défaite et un match nul. Mais voilà, au vu de la difficulté de notre championnat de France, ainsi que du faible budget de Pau (comparé notamment au Stade Français et à Toulon, tous deux derrière au classement), la 9ème position des coéquipiers d'Antoine Hastoy est une réussite ! Ces derniers ne pointent même qu'à une seule petite longueur du Racing ! Concernant le maintien, le club béarnais possède 5 points d'avance sur le 13ème, Perpignan, avec un match en retard (face au Racing). Un bilan comptable plutôt rassurant, d'autant plus que sur la phase retour, la Section recevra deux de ses concurrents directs pour le maintien (Brive et Perpignan). Si le top 6 semble encore inatteignable cette saison, les Palois pourraient en revanche assurer assez tôt leur maintien dans l'élite, et pourquoi pas se concentrer un peu plus sur la Challenge Cup.

Invaincu à domicile depuis le début de saison en Top 14 (et même durant toute l'année 2021), le CO ne cesse de monter en puissance. Au-delà de ses deux matchs européens très mal payés, Castres se montre particulièrement redoutable en championnat. 5ème à l'heure où nous écrivons ces lignes, les coéquipiers de Gaëtan Barlot déjouent tous les pronostics, en étant notamment mieux positionnés que des équipes censées être mieux armées, comme le Racing ou le LOU. Il est clair que le CO fera, encore une fois, partie des prétendants à la course au Top 6, et qui sait, pourra peut-être créer une grosse surprise comme en 2018.

Peut-être L'ÉQUIPE la plus en forme du moment. En effet, le MHR reste sur 6 victoires de rang, dont trois à l'extérieur (Racing, Stade Français et Biarritz). À égalité de points avec le Stade Toulousain (qui possède néanmoins un match de retard), Montpellier rattrape petit à petit le duo de tête, qui a pendant longtemps régné sur ce début d'édition. Les recrues de l'intersaison sont assez efficaces (Garbisi, Dakuwaqa etc...), et les quelques blessés de longue durée ne semblent pas enrayer la bonne dynamique du groupe. Après des débuts compliqués, on sent (enfin) le MHR devenir l'un des ogres de ce Top 14, et assurément, l'un des prétendants au titre.

Incroyable la saison dernière, les hommes d'Ugo Mola nous ont montré qu'ils n'étaient toujours pas rassasiés de titre. Deuxième du championnat, les Toulousains ont pendant longtemps été invaincus, avant que les Lyonnais ne les fassent tomber en octobre dernier. Emmené par une charnière qui marche sur l'eau, Toulouse pourrait même reprendre son fauteuil de leader, en fonction du résultat de son principal concurrent, l'UBB. Toujours sereins, les coéquipiers d'Antoine Dupont dégagent une force tranquille et une expérience qui joueront lors des matchs couperets. En bref, il faudra bien évidemment compter sur le Stade Toulousain dans la course au titre ; c'est d'ailleurs le principal favori pour beaucoup de monde. À moins qu'une autre écurie vienne contrecarrer la suprématie toulousaine de ces trois dernières années...

Sans surprise, l'UBB se retrouve en tête de ce classement ! Impressionnants depuis le début d'année, les Bordelais ne cessent de progresser d'année en année. Actuels leaders du Top 14, ils semblent être (pour le moment) les seuls à pouvoir tenir la dragée haute sur la durée à l'ogre toulousain. Composé de joueurs de classe mondiale (Woki, Jalibert, Lam), l'effectif de l'UBB peut également s'appuyer sur une solidarité à toute épreuve. Une performance tout simplement magique, surtout lorsque l'on sait que Bordeaux n'est que le 9ème budget du Top 14. Si les hommes d'Urios n'ont pour l'heure, rien gagné, ils sont néanmoins bien partis pour réaliser une autre belle saison, après celle de 2020-2021. Avec un titre à la clé ? On l'espère pour ces derniers, qui devront faire face à une énorme concurrence, que ce soit sur le plan national ou continental.

Bien entendu, d'autres équipes auraient pu se retrouver dans ce top : on pense notamment au Stade Rochelais, qui, après un début d'année en dent de scie, a su redresser la barre. Actuels 4èmes, les Rochelais sortent d'une victoire bonifiée face au LOU.

