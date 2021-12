Top 14. Perpignan/Castres. Arlettaz furax, l’essai victorieux de Chilachava était-il valable ?

Ce dimanche soir, Castres a battu Perpignan à la faveur d'un essai de Chilachava dans le dernier quart d'heure sur une action qui a provoqué de vives réactions.

Au sortir de la défaite de l'USAP face à Castres ce dimanche soir dans le cadre de la 13e journée de Top 14, l’entraîneur de Perpignan Patrick Arlettaz est particulièrement remonté. "C’est le meilleur arbitre français mais c’était la saison dernière, ça. Je ne suis pas persuadé qu’il ait de nouveau l’Oscar cette année", a-t-il commenté en conférence de presse via RMC. Le technicien estime que Romain Poite devait accorder une pénalité à son équipe en fin de partie alors que celle-ci tenait le ballon dans le camp castrais. Un coup de pied qui aurait pu donner la victoire aux locaux, menés seulement 19-20 après l'essai de Chilachava quelques minutes plus tôt. Un essai qui a provoqué de vives réactions dans le stade et qui mérite d'être analysé afin de comprendre pourquoi il a été validé.