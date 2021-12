RUGBY. TOP 14. Après Dupont et Marchand, Toulouse sécurise le Tricolore Cyril Baille

Le Stade Toulousain semble préparer l’avenir. Cyril Baille vient s’ajouter à la vague de prolongations et de signatures de nombreux internationaux.

Après avoir sécurisé sur le long terme ses deux capitaines, Antoine Dupont (2027) et Julien Marchand (2028). Le Stade Toulousain continue sur sa belle lancée et a officialisé, ce dimanche, la prolongation du pilier international Cyril Baille. Si cette prolongation devait être annoncée durant le classico, le Covid est venu gâcher la fête. Le Tricolore sera lié avec les champions de France en titre jusqu’en 2027. Arrivé en 2009 dans la ville rose, le natif de Pau est devenu l’un des cadres de cette équipe toulousaine, mais aussi du XV de France. Titulaire indiscutable chez les Bleus, il ne cesse d’impressionner sur la scène internationale et fait actuellement partie des meilleurs piliers gauche de la planète. Ces trois prolongations XXL viennent s’ajouter à celle du trois-quarts centre Sofiane Guitoune. Récemment de retour sur les terrains, l’ancien international a rempilé pour 2 saisons supplémentaires et portera le maillot rouge et noir jusqu’en 2024.

Si le Stade Toulousain assure l’avenir en sécurisant ses cadres pour une longue durée, le club haut-garonnais n’hésite pas à aller piocher à droite à gauche. En plus de ces 4 prolongations, les champions de France ont officialisé plusieurs arrivés. Longtemps en discussion avec Arthur Vincent, c’est finalement sur le jeune lyonnais, Pierre-Louis Barassi, que le Stade Toulousain a jeté son dévolu pour renforcer le centre de l’attaque. Courtisée par plusieurs clubs de TOP 14, la révélation française de l’année 2021, Melvyn Jaminet, a, lui aussi, choisi la formation haut-garonnaise pour poursuivre sa jeune carrière. Il semblerait que le Perpignanais ne soit pas le seul à venir s’ajouter au fond de terrain toulousain. Gravement blessé à la cheville il y a deux semaines, Arthur Retière, l’ailier l’international aurait, lui aussi, trouvé un accord avec le club champion de France pour la saison prochaine. Côté départ, Antoine Miquel et Zack Holmes sont pour l’instant les deux seuls à avoir clairement annoncés qu’ils quitteraient la ville rose. Pour compenser le départ de Miquel, Alexandre Roumat viendra poser ses valises sur les bords de la Garonne à partir de la saison prochaine. Les Toulousains devraient également enregistrer le retour de ses deux espoirs, Simon Renda (22 ans) et Théo Idjellidaine (19 ans), partis en prêt du côté de Mont-de-Marsan et Agen.

