VIDÉO. Top 14. Alldritt et le pack rochelais enfoncent Lyon pour finir l'année en beauté !

Pour le dernier match de l'année 2021, le Stade Rochelais a concassé les hommes de Pierre Mignoni, trop frêles face à des avants rochelais surpuissants.

Ça y est ! On arrive au bout de cette année 2021, qui n'aura pas été de tout repos. Entre les reports, les jauges, les annulations et autres complications, on peut dire que cette saison de Top 14 aura été originale. Un contexte qui n'aura pas affecté le Stade Rochelais, qui peut être fier de sa saison, malgré deux finales perdues face au Stade Toulousain. Pour ce faire, les hommes de Ronan O'Gara voulaient certainement bien finir l'année, notamment pour rendre hommage à leur coéquipier et ami, Kévin Gourdon, contraint de prendre sa retraite. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Maritimes ont fait honneur au troisième ligne international !

Dès le début du match, on a vu les locaux impliqués, se resserrant autour de leur pack surpuissant, sous une pluie battante. West a permis à son équipe de prendre l'avantage au score (6-0), avant que le pilier droit lyonnais Taufete'e ne soit sanctionné d'un carton jaune. Les Rochelais ont décidé de prendre la touche, et, après un maul de vingt mètres, ont pilonné la ligne des visiteurs à grands coups d'épaules. Quelque temps de jeu plus tard, l'un des hommes du match, Grégory Alldritt, aplatissait le premier essai de la rencontre, portant le score à 13-0. Un premier break qui a marqué la domination des coéquipiers de Dulin, qui ont évité de justesse un essai casquette sur le renvoi qui a suivi. Finalement, Berdeu a passé une pénalité avant la mi-temps (13-3).

Le second acte a démarré comme avait fini la première période : par une domination rochelaise. Le 5 de devant a concassé la mêlée adverse, qui ne pouvait que subir la puissance des Atonio, Bourgarit, Skelton ou encore Alldritt. Tous les internationaux maritimes ont pesé sur le match, avec notamment des prises de balles incisives, par exemple Brice Dulin ou Jonathan Danty. En face, les jeunes loups du LOU n'ont pas réussi pas à remettre la main sur la partie, et ont été punis une deuxième fois par le deuxième ligne Thomas Lavault, après un énième maul porté. Si le sort du match semblait décidé à ce moment-là, les joueurs du Stade Rochelais ont continué à mettre la pression aux visiteurs, afin d'aller chercher un bonus offensif dans les derniers instants de la rencontre. Des efforts qui seront récompensés par le pilier argentin Herrera, après une série de pick & go sous les perches lyonnaises. 25-3, score final, dans une rencontre où les partenaires de Dylan Cretin n'auront jamais baissé les bras, malgré une équipe de La Rochelle dominatrice sur les fondamentaux.

Une victoire bonifiée qui permet à La Rochelle de grimper à la 4ᵉ place du championnat, devant notamment le CO et le LOU. Reste à voir si les Maritimes pourront confirmer cette belle performance, lors de la prochaine journée, face à Castres.