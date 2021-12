RUGBY. Top 14. Stade Rochelais. Kévin Gourdon contraint de mettre un terme à sa carrière

Le Stade Rochelais nous apprend ce mardi que son 3e ligne Kévin Gourdon doit mettre un terme à sa carrière à seulement 31 ans.

LA ROCHELLE. Personne n'en parle, mais : et si Kévin Gourdon retrouvait les Bleus cet été ?Tout juste prolongé de deux saisons avec le Stade Rochelais, le troisième ligne international Kévin Gourdon est contraint de raccrocher les crampons à seulement 31 ans. Le Tricolore aux 19 sélections avec les Bleus souffre d'un problème cardiaque qui l'oblige à mettre un terme à sa carrière. "C’est une nouvelle brutale et triste, mais ma santé est prioritaire", a confié le Rochelais via le site du club. Gourdon était arrivé au Stade Rochelais en 2012. Il y aura fait toute sa carrière professionnelle et joué plus de 200 matchs. "Kévin, l’Homme qu’il est, sa fidélité au Club, son immense talent, font de lui un joueur emblématique de la culture et de l’identité du Stade Rochelais", a confié Vincent Merling, Président du Stade Rochelais.

C’est une nouvelle brutale et triste, mais ma santé est prioritaire. Malheureusement c’est quelque chose qu’on ne maitrise pas, je ne suis pas en mesure de faire quoique ce soit pour que la situation soit différente, je n’ai donc pas de regret. J’ai eu la chance d’avoir une carrière bien remplie, j’ai connu beaucoup de choses avec le Stade Rochelais, la Pro D2, la lutte pour le maintien en TOP 14 et puis quelques années plus tard les phases finales… J’ai aussi eu la fierté de jouer avec le XV de France. C’est beaucoup de souvenirs, d’émotions. Mais aujourd’hui je dois me tourner vers une nouvelle partie de ma vie, peut-être un peu plus tôt que prévu, mais qui sera, j’en suis convaincu, tout aussi épanouissante.

