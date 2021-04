STATISTIQUES. Emmenée par un très bon Kévin Gourdon, La Rochelle vise la demie

On dit souvent que le rugby commence devant. C'est le cas au Stade Rochelais avec des "gros" qui se mettent en évidence dans de nombreuses catégorie. Ainsi Alldritt est sans vraie surprise le plus en vue avec 24 ballons joués à la main et 79 mètres parcourus. C'est autant de Botia.Gourdon fait bien mieux avec 101 mètres, mais il porte moins l'ovale que Will Skelton (21). Cela ne l'empêche pas de mettre son équipe dans l'avancée avec un total de trois franchissements à égalité avec son coéquipier des lignes arrière Leyds. Néanmoins, ce dernier a battu 12 défenseurs contre seulement 5 pour le Tricolore.L'ancien joueur du XV de France fait moins parler qu'Alldritt mais il n'en reste pas moins un rouage essentiel de la machine rochelaise. À son actif, on peut ajouter 3 offloads et 15 plaquages (en 2 matchs) - seul Skelton fait mieux chez les Maritimes avec 19 - et cinq ballons gagnés (ou volés) en touche.