RUGBY. TOP 14. Depuis quand le MHR n'avait pas réalisé une aussi belle série de victoires ?

Ce week-end, pour la 13e journée, le MHR a enregistré une 6 victoires de rang en TOP 14. Chose que le club n’avait plus réalisé depuis plusieurs saisons.

Si le MHR avait connu une saison compliquée en championnat lors de l’exercice 2020-2021 en assurant son maintien dans les dernières journées de championnat. Cette année, le club héraultais ne cesse de monter en puissance. Si leur entrée en matière a été compliquée avec seulement 2 victoires sur les 7 premiers matchs. Leur succès face au Biarritz Olympique ce week-end est le 6ᵉ de leur série d’invincibilité. Depuis son déplacement au Racing 92, pour la 8ᵉ journée, le MHR n’a plus connu la défaite. Une série qui est notamment marquée par trois succès à l’extérieur, deux fois dans la capitale et une de plus chez les Basques ce week-end. Grâce à ces 6 succès de rang, le MHR se classe à la 3ᵉ place du classement à la mi-saison à égalité de points avec Toulouse (qui compte un match en retard). Une position à la fin de première partie de championnat qu’il n’avait plus occupée depuis la saison 2016-2017.

RESULTAT et RESUME VIDEO. Malgré une énorme indiscipline, le MHR s'offre le bonus offensif à BiarritzEn revanche, c’est lors de la saison 2015-2016 que le club héraultais avait réalisé une telle série de victoires. L’équipe, alors entrainée par Jake White à l’époque, avaient poussé jusqu’à 8 succès de rang. Une série qui avait magnifiquement débuté par un triomphe en terre toulousaine. Les Montpelliérains avaient d’ailleurs étrillé le Racing 92 sur la pelouse du GGL Stadium 60-7. Les vainqueurs de la Challenge Cup s’étaient ensuite cassés les dents sur la pelouse de Marcel Deflandre face au Stade Rochelais 36-10. Cette saison-là, le MHR s’était hissé jusqu’en demi-finale face au RCT. Ce même RCT qui avait ensuite perdu la finale de TOP 14 alors que le club de la rade avait évolué en supériorité numérique quasiment l’intégralité de la partie. Si le MHR veut égaler son record de l'exercice 2015-2016, il devra confirmer sa deuxième place lors de la réception du RCT la semaine prochaine. Les Cistes devront ensuite sortir un énorme match pour espérer s'imposer chez le champion de France en titre lors de la 15e journée. Un objectif pas si simple, mais pas impossible.