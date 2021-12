RESULTAT et RESUME VIDEO. Malgré une énorme indiscipline, le MHR s'offre le bonus offensif à Biarritz

Pour la 13e journée de championnat, le MHR est allé s’offrir une victoire bonifiée sur la pelouse du Biarritz Olympique. Une sixième victoire de rang en TOP 14 pour les Héraultais.

Pour ce déplacement à Aguillera, le MHR ne venait pas pour faire figuration. Avec un XV de départ ultra compétitif, les Héraultais avaient très clairement une idée une tête avant la rencontre. De l’autre côté, le Biarritz Olympique veut profiter du faux pas de l’USAP face à Castres la veille pour prendre un peu d’avance sur son concurrent au maintien. Très vite, les Montpelliérains ont jeté un froid sur Aguillera après que Pollard a ouvert la marque par un essai en force. La suite de la première mi-temps, c’est un concours de pénalités entre les deux équipes. Pénalisées 9 fois chacune à la pause, les deux équipes se quittent sur le score de 12-13.

Au retour des vestiaires, les Biarrots semblent bien plus déterminés que leurs adversaires. Le MHR, trop mis à la faute, voit jaune par l’intermédiaire de Chalureau. Les Basques prennent alors le jeu à leur compte et se créent de réelles occasions. Des actions qui ne seront pas concrétisées par les locaux. À peine de retour du frigo, Chalureau commet une nouvelle faute grossière en plaquant haut le demi de mêlée biarrot remplaçant. Un deuxième jaune qui se transformera bien évidement en rouge. Réduit à 14, les Cistes ne tremblent pas. Sur une réception aérienne mal négociée par Domvo, Tisseron récupère le ballon, deux passes plus tard Bouthier est placé dans l’intervalle et offrira le deuxième essai des Montpelliérains à Rattez. Les visiteurs prennent alors 8 points d’avance. A 4 minutes de la fin du match, après une percée, Dakuwaqa viendra crucifier les locaux et offrir le bonus offensif au MHR. Une victoire qui permet aux hommes de Saint-André de revenir à hauteur des Toulousains, qui, certes, ont un match de retard. Pour les Biarrots, c’est une mauvaise opération. Alors que son concurrent direct au maintien avait fauté la veille. Les Basques ont laissé passer une chance de repasser devant les Catalans et restent lanterne rouge du championnat.