TOP 14. Théo Ntamack en fin de contrat au Stade Toulousain, rester ou partir pour grandir ?

Le jeune numéro 8 de 22 ans, Théo Ntamack, voit son contrat espoir se terminer cet été. L’occasion de s’imposer ailleurs qu’au Stade Toulousain ?

Le Stade Toulousain met souvent à l’honneur ses pépites. Parmi elles, un jeune numéro 8 au nom bien connu se fait remarquer depuis quelques saisons : Théo Ntamack. En mai prochain, il soufflera sa 23ᵉ bougie et, le mois suivant, son contrat espoir prendra fin. Une décision devra alors être prise, quitter la Ville rose ou tenter de s’y imposer ?

Théo Ntamack, au bonheur du Top 14

S’il décide de quitter l’écurie rouge et noir, Théo Ntamack n’aurait sûrement aucun mal à trouver un point de chute. Dans l’élite, les troisièmes lignes centre JIFF de haut-niveau ne sont pas légions, ce sont même des pépites scrutées par les recruteurs. À l’été 2023, cette attractivité avait poussé Selevasio Tolofua à quitter la Haute-Garonne pour rejoindre le RC Toulon. S’il n’a pas connu la réussite escomptée, son choix n’avait rien de surprenant ou illogique.

Depuis ses débuts en pro, il y a un peu plus de deux ans, Théo Ntamack a disputé environ 40 rencontres, pour 1 600 minutes jouées, avec l’équipe première du Stade Toulousain. Il a connu 46 % de titularisations et a déjà inscrit 7 essais, soit une moyenne d’une arrivée en Terre promise toutes les 235 minutes. Cette efficacité est plus importante que des joueurs comme Maxime Baudonne ou Marko Gazzotti, autres grands espoirs en numéro 8.

D’autant qu’actuellement en Top 14, pas moins de neuf clubs* confient la place de titulaire à ce poste à un joueur étranger, dont la majorité est plus que trentenaire. Ainsi, le fils d’Émile pourrait profiter de ses statistiques intéressantes et de son jeune âge pour être au cœur d’un projet de jeu conséquent en Top 14. De plus, son patronyme est connu du grand public. Même si le joueur formé au Stade Toulousain souhaite sûrement exister en dehors de l’aura de son père, voire de son frère désormais, il pourrait être un argument supplémentaire pour qui souhaiterait s’attacher ses services.

* Aviron Bayonnais (Uzair Cassiem), RC Vannes (Sione Kalamafoni), ASM Clermont (Fritz Lee), Castres Olympique (Abraham Papalii), RC Toulon (Facundo Isa), LOU Rugby (Arno Botha), Section Paloise (Beka Gorgadze), USA Perpignan (So'otala Fa'aso'o) et Montpellier HR (Billy Vunipola).

Quitter le Stade Toulousain sans regrets ?

Si Théo Ntamack a tout du bon coup, il paraît logique que le Stade Toulousain souhaite également le conserver. Aujourd’hui, le troisième ligne centre semble de mieux en mieux intégré à la rotation de l’effectif d’Ugo Mola. Preuve en est, il a déjà joué presque autant de rencontres en une demi-saison (12 matchs) qu’il n’en a fait par saison sur les précédents exercices.

De plus, des jeunes espoirs ayant choisi de prendre leur envol du Stade Toulousain, il y en a beaucoup. Des pépites qui ont trouvé mieux ailleurs, il y en a moins. En ce sens, le Midi Olympique interrogeait Daniel Brennan, fraîchement arrivé au RC Toulon cet été, sur ce sujet il y a quelques mois. “Honnêtement, je vais regretter toute ma vie d’avoir quitté Toulouse.[...] J’aurais dû écouter Ugo Mola et ne pas quitter Toulouse. Il me disait : « Sois patient, tu vas arriver dans tes belles années. On va te préparer pour tes 23 ans. » La vérité est là : je n’étais pas prêt”, confiait-il en louant la post-formation du Stade Toulousain et l’attention portée aux jeunes générations.

Ainsi, Théo Ntamack doit faire attention à ne pas griller les étapes. Quitter la maison mère pourrait lui offrir une belle opportunité, mais encore faut-il être prêt à prendre une autre dimension. En 2022, l'entraîneur des avants des rouge et noir, Jean Bouilhou, arguait que le cadet avait des qualités que le club souhaitait exploiter : “On perçoit un joueur avec des vraies capacités de franchissement, il peut devenir un facteur X dans notre équipe.[...] Ce n’est pas parce qu’il s’appelle Ntamack que Théo joue avec nous.”

