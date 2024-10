TOP 14. Les Toulousains Théo Ntamack et Nelson Épée bientôt ''chipés'' à la France ?

Le Cameroun, qui lance un nouveau projet avec sa sélection nationale, veut rapatrier de grands joueurs d’origine africaine. Parmi eux, des Toulousains, et pas que…

Ils sont jeunes, prometteurs et ont donc l’avenir devant eux. D’ailleurs les deux sont internationaux U20, aujourd’hui membre de l’équipe première du Stade Toulousain quand Théo Ntamack est champion de France et Nelson Épée champion olympique à 7.

Pas mal, non ? Ce qu’il leur manque en revanche, c’est encore un autre statut en Top 14. Avant de prétendre à une sélection en Bleu, un jour ?

Si le chemin s’annonce relativement barré pour eux, a des postes ultra-concurrentiels, il auront pourtant l’opportunité d’être international plus tôt que prévu. Comment ?

Parce que le Cameroun, pays de leurs ancêtres et qui va voir arriver à sa tête Olivier Missoup, se veut ambitieux. L’ancien 3ème ligne a même annoncé vouloir intégrer au projet des d’éminente joueurs professionnels en France.

Parmi eux, Théo Ntamack et Nelson Épée, donc. Est-ce réellement crédible, pour des joueurs de leur trempe et aussi jeunes ? A première vue, non.

Adoubé par Kolbe, qui est Nelson Epée, la dernière pépite du Stade Toulousain et des Bleuets ?

Mais le catalan Patrick Sobela, qui sera de la partie, se voudrait ambassadeur du projet pour convaincre des joueurs comme le Castrais Christian Ambadiang également, de les rejoindre. Mais ce dernier avouait l’an dernier que son rêve était de jouer pour le XV de France…

Reste que si tous ces joueurs (ou une bonne partie d’entre-eux) acceptaient de représenter les couleurs de leur pays d’origine, le Cameroun pourrait alors constituer un futur ogre du rugby africain, très certainement capable d’envisager une qualification pour le Mondial 2027. Mais nous n’en sommes pas encore là…