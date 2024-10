RUGBY. Toulouse sans Ntamack, Capuozzo et Willis face à Castres : la composition probable

Pour le derby du Sud-ouest entre Castres et le Stade Toulousain, de nombreux cadres rouge et noir ne seront pas de la partie. Néanmoins, Toulouse va également récupérer quelques retours.

Ça tourne à Castres

En ce début de saison, Castres et fidèle à sa réputation : victorieux à domicile et embêtant à l'extérieur. Les Tarnais ont remporté deux de leurs quatre derniers matchs, mais ont échoué à deux points lors des deux rencontres hors de leur base, la première fois à Toulon (30-28), puis ce week-end face au LOU (40-38).

Avec 11 points au compteur, la bande de Santiago Arata a de quoi gêner bon nombre d'équipes cette saison encore, et se place déjà dans le Top 6 avant la réception du Stade Toulousain. Les voisins de la ville rose restent dauphins du Top 14, à égalité avec le leader bordelais, et ont connu leur premier revers de la saison.

Cette défaite à domicile marque la fin de plus de deux ans d'invincibilité à Ernest-Wallon, mais rien d'alarmant pour autant. Face à Castres, Mola et son staff devraient observer plusieurs changements dans le XV de départ, afin de faire jouer ceux qui ont moins de temps de jeu et reposer les joueurs ayant été beaucoup sollicités.

Parmi eux, Romain Ntamack et Ange Capuozzo ne seront pas de la partie. Ces derniers sont en congé cette semaine. Un autre cadre sera également absent, l'international anglais Jack Willis, touché à la cuisse, devrait être à l'infirmerie pour les deux prochaines semaines.

Dans son XV de départ, Toulouse devrait aligner Rodrigue Neti, Peato Mauvaka et Joël Merkler en première ligne, du solide. Dans la cage, Joshua Brennan devrait faire son retour parmi les titulaires, au côté d'Emmanuel Meafou.

En troisième ligne, Anthony Jelonch devrait fêter sa première titularisation depuis sa blessure au genou, face à son ancien club, un beau clin d'œil. Il devrait être accompagné de François Cros et d'Alexandre Roumat.

La charnière sera composée de Paul Graou, qui tient son rang, avec Thomas Ramos qui sera titulaire une deuxième fois à l'ouverture cette saison. La paire de centres sera, elle aussi, modifiée, avec Pita Ahki qui reste en place, mais avec Paul Costes cette fois-ci qui n'a plus connu le XV de départ depuis le premier match à Vannes.

Aux ailes, du changement également avec le retour de Matthis Lebel, et du Fidjien Setareki Bituniyata qui revient de blessure. À l'arrière, Blair Kinghorn sera titulaire. Sur le banc des trois quarts, nous retrouverons probablement Saito et Delibes.