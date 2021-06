Adoubé par Kolbe, qui est Nelson Epée, la dernière pépite du Stade Toulousain et des Bleuets ?

Homme de la saison avec les Espoirs de Toulouse, Nelson Épée confirme avec les U20 français désormais. Avec des qualités très proches de celle de Cheslin Kolbe.

Certes, Cheslin Kolbe n'est pas vraiment dans son assiette cette saison, on vous l'accorde. Pourtant, quel ingrat ne vivrait pas l'un des plus grands moments de kif de son année s'il était adoubé par le meilleur joueur du Top 14 2019 ? Probablement aucun, on est d'accord... Alors imaginez-vous quel moment de fierté a dû envahir l'esprit du jeune ailier du Stade Toulousain Nelson Épée, 20 ans, lorsque "Ches" lui a rendu un hommage public appuyé. Là, après le titre de champion de France Espoirs glané il y a trois semaines par les jeunes hauts-garonnais, le champion du monde sud-africain n'y est pas allé par quatre chemins sur son compte Instagram : “Bravo aux frères des Espoirs et surtout à cette machine de vitesse (Épée). Garde un oeil sur ce gars.”

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cheslin Kolbe (@cheslin15)

Et son poulain ne lui a visiblement pas fait regretter. Déjà auteur de 7 essais en 6 matchs cette saison avec les Espoirs, Épée a enchaîné par une sélection avec France U20 pour le 6 Nations et surtout, un triplé inscrit en 20 minutes face à l'Angleterre ! Mais alors qui est cette "machine de vitesse" comme le dit si bien Kolbe ? La France aura-t-elle elle aussi bientôt sa copie conforme du petit lutin sud-africain ? On y vient !

Enfant de Saverdun

Nelson Épée ? C'est donc ce gamin de tout juste 20 ans, tranchant comme une lame, vif comme l'éclair, qui a fait ses premières armes dans son Ariège chérie, du côté de Saverdun. Un club avec lequel il a d'ailleurs gardé de "nombreux contacts avec d'anciens joueurs", révélait-il lors d'un entretien pour La Dépêche. Repéré par le Stade Toulousain lors de ses apparitions avec la sélection Midi-Pyrénées et après un passage éclair au Pole Espoirs en suivant, il débarque dans la ville rose en 2015 en Cadets Crabos, encore en tutorat avec l'UAS à l'époque. Puis l'acclimatation se fait progressivement et Épée, fort de ses capacités athlétiques déjà évidentes, signe au centre de formation puis en Espoirs à Toulouse.

Espoirs. Dans un match à 115 points, le Stade Toulousain plante 12 essais au Racing 92 [VIDÉO]

En 2019, il découvre même les professionnels à l'occasion des matchs amicaux de la pré-saison, avant de goûter au Tournoi In Extenso Supersevens à Paris La Défense Arena en février 2020, qui aura décidémment été un tremplin pour un nombre incalculable de jeunes de cette génération (Taofifenua, Jaminet, Delibes...). Mais c'est cette année que son nom a commencé a réellement faire du bruit ; notamment auprès des supporters, qui ne cessent de vendre ses mérites sous les publications du Stade Toulousain. On dit en effet que l'international U16, U18 et désormais U20 est un diamant brut, sosie officiel de Cheslin Kolbe mais version french touch. 1m74 pour 73kg, casque rouge vissé sur la tête, crampons roses Mercurial vissés aux pieds pour soutenir au mieux ses cannes de feu et ses appuis déroutants, si cela ne vous rappelle pas quelqu'un... D'ailleurs, nombre de membres de l'équipe première n'hésitent pas à dire qu'ils sont "les mêmes".

6 Nations U20. Le triplé en 20 minutes de la pépite toulousaine Nelson Épée n'a pas suffit aux Bleuets [VIDÉO]

Actuellement avec les U20 pour préparer le Tournoi, l'international à 7 suit également une formation en Bac Pro Commerce, en parallèle. S'il n'a pas pu empêcher la défaite des siens en ouverture de la compétition face aux Anglais (38 à 22), nul doute doute qu'il brillera encore dans cette édition 2021 aux côtés des Le Garrec, Debaes ou Ntamack, avant de pourquoi pas découvrir le Top 14 dès la saison prochaine ? Pour ce faire, Épée dispose en tous cas du mentor parfait...