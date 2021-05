Espoirs. Dans un match à 115 points, le Stade Toulousain plante 12 essais au Racing 92 [VIDÉO]

Les Espoirs du Stade Toulousain ont déroulé face au Racing 92 avec pas moins de 17 essais au total.

Le championnat espoir bat son plein en ce moment même avec des affiches alléchantes. L'une d'elle était le choc entre le premier, le Stade Toulousain, et le deuxième, le Racing 92, dans la poule 2. Si Toulouse est loin devant avec 66 points contre 45 pour le Racing 92 après 15 journées, personne ne s'attendait à cette prestation des joueurs de Virgil Lacombe et Laurent Thuery. Les leaders se sont imposés sur le score de 80 à 35 dans un match à 17 essais ! On compte tout de même 12 essais pour les Hauts-Garonnais avec déjà un tableau d'affichage à 40-0 à la mi-temps.

Pourtant, le match aller était en faveur des Franciliens avec une victoire 21 à 17, mais les 4 réalisations de l'ailier Nelson Epée ont cloué tout espoir de victoire pour le Racing 92. Le premier intervient dès le coup d'envoi après un ballon récupéré dans un ruck. Du jeu au large et un coup de pied pour Nelson qui s'en va inscrire le premier essai de la rencontre en coin.

La rencontre :

Il ne reste qu'une journée de championnat et les Toulousains sont déjà assurés de leur première place dans la poule 2. Ils termineront par un derby avec le voisin Colomiers (4e) ce samedi 15 mai à 15 heures. En poule 1, Perpignan survole également les débats avec 13 points d'avance sur le deuxième. Clermont peut encore espérer une première place avec cinq matchs de retard dont le derby face à Brive.

Le classement :

Poule 1

Perpignan, 58 pts Clermont, 45 pts Grenoble, 38 pts LOU, 34 pts Brive, 27 pts Castres, 25 pts Montpellier, 23 pts Toulon, 17 pts Stade Aurillacois, 14 pts

Poule 2