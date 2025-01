XV de France. Partagez-vous l'avis tranchant de Magne ? ''Aujourd’hui, Jalibert, est derrière Ntamack et Ramos''

Ntamack en 10, Ramos devant Jalibert : Olivier Magne livre une analyse tranchante avant le Tournoi des 6 Nations. Un avis qui reflète l’immense potentiel de cette génération.

Le Tournoi des 6 Nations approche à grands pas, et avec lui, l’éternel débat sur le poste d’ouvreur dans le XV de France. Pour Olivier Magne, ancien troisième ligne international et fin observateur du rugby, la hiérarchie est claire : le retour de Romain Ntamack en numéro 10 est une évidence. Plus encore, il estime que Thomas Ramos passe devant Matthieu Jalibert dans cette équation.

Ntamack-Ramos : une association de luxe

Dans des propos recueillis par Rugbyrama, Olivier Magne ne laisse aucun doute sur ses préférences : "Que Romain Ntamack revienne à l’ouverture est pour moi une évidence. Pour autant, quel que soit son poste, Thomas Ramos sera sur le terrain." Une déclaration forte qui souligne la complémentarité entre ces deux cadres du XV de France.

TOP14. ''Ce mec est un numéro 10'' : Ronan O'Gara fan de la ''reconversion'' de Thomas RamosSelon lui, leur association offre des "solutions extraordinaires" et permet une flexibilité tactique en cours de match sans impacter la performance collective. Une richesse que peu d’équipes internationales peuvent se vanter de posséder.

Jalibert, victime d'une génération exceptionnelle ?

Magne insiste également sur le mental de cette génération dorée, incarnée par Antoine Dupont, Ntamack et Ramos : "Ces garçons attendent les événements de grande ampleur pour se manifester pleinement."

Une qualité rare qui, selon lui, fait la différence dans les moments décisifs. Ntamack, notamment, est présenté comme un joueur capable de sortir la performance parfaite le jour J, une caractéristique propre aux champions.

RUGBY. Ramos ? Jalibert ? Ntamack tranche l'éternel débat du 10 avec le XV de FranceSi Matthieu Jalibert ne manque pas de talent, Magne admet qu’il évolue dans l’ombre d’une génération exceptionnelle, à l’instar des tennismen confrontés à l’ère Federer-Nadal-Djokovic. Une situation frustrante mais révélatrice du très haut niveau : "Aujourd’hui, Matthieu Jalibert, même s’il a d’énormes qualités, est derrière Ntamack et Ramos."

Un débat loin d’être clos

Avec ces déclarations, Olivier Magne alimente un débat qui passionne les supporters tricolores. Si Ntamack semble avoir la préférence du sélectionneur Fabien Galthié pour débuter en 10, Ramos, par sa polyvalence, s’impose comme un atout indispensable. Jalibert, de son côté, devra prouver qu’il peut renverser cette hiérarchie.

Reste à savoir s'il fera partie du groupe pour le 6 Nations. Son départ lors de la dernière tournée des Bleus en novembre pourrait lui avoir fermé les portes de Marcoussis. Pour rappel, le sélectionneur des Bleus lui avait préféré Ramos malgré l'absence de Ntamack. Un choix que le Bordelais avait eu du mal à digérer. Néanmoins, le sélectionneur compte toujours sur le numéro 10 de l'UBB.

Le Tournoi des 6 Nations sera l’occasion de tester ces choix et, peut-être, de redistribuer les cartes. Une chose est certaine : la richesse du vivier tricolore à ce poste est une bénédiction pour le rugby français. Que ce soit Ntamack, Ramos ou Jalibert, les Bleus avancent avec des options de luxe en ouverture. Et vous, qu’en pensez-vous ? Quel serait votre choix pour mener les Bleus vers la victoire ?