RUGBY. Ramos ? Jalibert ? Ntamack tranche l'éternel débat du 10 avec le XV de France

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Romain Ntamack évoque le statut particulier le concernant, mais aussi celui de Thomas Ramos et Matthieu Jalibert.

Romain Ntamack est toujours le numéro 1 au poste. Depuis un an, les performances en demi-teinte de Matthieu Jalibert et la préférence de Thomas Ramos pour le 15 ont confirmé cette hypothèse. Absent du XV de France depuis presque 500 jours, l’ouvreur du Stade Toulousain s’est exprimé sur le destin du maillot floqué du 10 en Bleu.

Via une interview réalisée auprès de L’Équipe, Romain Ntamack n’a pas balayé ce sujet de discussion, comme il avait pu le faire au micro de Canal+ il y a deux mois. Au sujet d’une nomination de Matthieu Jalibert en tant qu’ouvreur titulaire en son absence, il confie ceci :

Je ne suis pas là depuis un an et demi et la logique aurait voulu que (Matthieu Jalibert) prenne le relais. Il a eu l'opportunité de le faire. Ce n'est pas à moi de juger ses prestations. Si le staff lui a préféré Thomas (Ramos) sur les derniers matches, je n'y suis pour rien.”

Dans l’esprit du Toulousain, Matthieu Jalibert avait donc la primauté sur le 10, mais de l’eau est passée sous les ponts. Décevant lors du dernier Tournoi des VI Nations, le joueur de l’UBB n’a pas été reconduit à l’ouverture durant l’automne. Par ailleurs, Romain Ntamack affirme que cette dualité entre lui et son homologue s’est faite “malgré” lui et il a "le sentiment qu'il sera sans fin".

“Je n'ai jamais rien revendiqué. Je ne suis jamais allé voir le staff pour dire que c'était moi le numéro 10 des Bleus et que je devais jouer ! Je n'ai pas porté le maillot de l'équipe de France depuis un an et demi. Il y avait une place à prendre”, rétorque celui qui devrait retrouver une place de titulaire en Bleu dès cet hiver.

En parallèle, Romain Ntamack relance le débat en indiquant que désormais, la question de l’ouverture n’est plus uniquement animée par un éternel duel entre lui et le Bordelo-Béglais. “C'est dommage que le débat soit toujours centré sur Ntamack-Jalibert alors que, lors de la Tournée de novembre, Thomas a été très bon et qu'il est devenu le numéro 1 au poste”, confie l’ouvreur du Stade Toulousain.

Cependant, l’homme aux 38 sélections avec le XV de France ne voit pas son coéquipier du Stade Toulousain comme un concurrent en sélection. Pour lui, la place de Thomas Ramos se trouve ailleurs : “Ce qui est paradoxal, c'est que Thomas, qui revendique sa préférence pour le poste d'arrière, joue à l'ouverture. Que ce soit avec la France ou le Stade Toulousain, il y a surtout une grosse émulation, qui engendre de la motivation.”

À quelques semaines de la prochaine liste de Fabien Galthié, Romain Ntamack “ne (se) considère pas comme l'ouvreur numéro 1 des Bleus”. Cependant, les derniers rendez-vous internationaux du XV de France ont confirmé une chose : l’ouvreur de 25 ans s’affirme comme le seul à détenir en même temps la confiance de Fabien Galthié et un statut de spécialiste dans le rôle de numéro 10.

