XV de France. Confidences, mal-être, Jalibert amer après les fuites de la cellule psychologique

Après avoir annoncé sa prolongation avec Bordeaux-Bègles devant les supporters de Chaban-Delmas, l'ouvreur s'est confié en conférence de presse sur ses récentes histoires avec les Bleus.

Matthieu Jalibert, talentueux demi d’ouverture de l’Union Bordeaux-Bègles, traverse une période marquée par des tensions inattendues. Non pas liées à ses performances, mais à un départ du groupe France en plein cœur de la tournée de novembre. En conférence de presse et dans les colonnes de Sud Ouest, le joueur est revenu sur sa relation avec le sélectionneur Fabien Galthié et sur un détail troublant : la fuite de ses confidences, initialement partagées dans le cadre de la cellule psychologique mise à disposition des Bleus.

Un départ qui suscite des interrogations

Lors de la tournée de novembre, Jalibert a surpris tout le monde en quittant précipitamment le groupe France. Une situation qu’il a décidé de clarifier dans une interview récente. "J’avais des choses à dire (à Fabien Galthié) depuis la Coupe du monde. Je n’avais pas trouvé le bon timing pour pouvoir le faire. Je me suis confié à la cellule de préparation mentale et à Patrick Arlettaz [...], et ça lui est revenu aux oreilles."

Un aveu qui interpelle. À l’origine, les discussions avec la cellule psychologique auraient dû rester confidentielles. Pourtant, elles ont rapidement atteint Fabien Galthié, provoquant un dialogue entre le joueur et son sélectionneur. Jalibert ne cache pas sa déception : "Ce que je regrette, c’est que ce soit revenu aux oreilles de Fabien parce que je voulais attendre la fin de la Tournée pour lui en parler."

Le rôle de Fabien Galthié dans la décision

Face à ce retour inattendu de ses confidences, le joueur a abordé son mal-être directement avec le sélectionneur. Ce dernier, selon Jalibert, a rapidement détecté son besoin de faire un break : "Il m’a dit qu’il ne me sentait pas très bien, que je pouvais rentrer chez moi. Donc je lui ai dit que je préférais rentrer. J’avais besoin de faire un break, de couper mentalement avec tout ça."

On est très loin d’un départ en claquant la porte, évoqué par le monde du rugby ensuite. Le sélectionneur s’est très vite exprimé en conférence de presse : « C'est son choix. Chacun vit ses émotions, chacun est libre de les partager. Nous, on a besoin de détermination, de joueurs forts. » Doit-on en conclure que d’après Galthié, un joueur qui exprime un mal-être n’est pas un joueur fort et déterminé ? Dans une époque où la santé mentale est aussi importante que le physique, la réaction du sélectionneur pose question. « J’ai exprimé un mal-être à Marcoussis et ça m’est retombé dessus », résume le joueur de l’UBB.

Malgré cette situation, Jalibert insiste sur l’absence de tensions : "Il n’y a pas eu de problème extra-sportif, pas d’embrouille, rien de tout ça. [...] Ça s’est fait sainement."

Un débat sur la confidentialité au sein des Bleus ?

Si la décision de Jalibert et Galthié semble mutuellement acceptée, l’origine du problème reste en question. La cellule psychologique du XV de France, censée garantir un espace de parole sécurisant pour les joueurs, a ici failli à sa mission de confidentialité. Jalibert ne cache pas sa frustration : "On a une cellule pour parler de nos frustrations, nos déceptions, nos mal-être… elle est faite pour ça."

Cette fuite soulève une question : dans quelle mesure un joueur peut-il se livrer en toute confiance sans craindre que ses propos soient transmis à son encadrement ? L’histoire de Jalibert pourrait bien remettre en question la gestion de la santé mentale au sein des équipes nationales.

Un joueur toujours prêt pour les Bleus

Malgré cet épisode, Matthieu Jalibert réaffirme son attachement au XV de France : "Je tiens à rappeler que je n’ai pas mis un terme à ma carrière internationale [...]. Pour moi, il n’y a rien de mieux que la sélection. Je suis toujours prêt à monter si on fait appel à moi." Une déclaration qui montre son professionnalisme, mais aussi son espoir de tourner rapidement la page de cet épisode complexe.